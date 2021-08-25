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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 25.08.2021 - 14:54 | Son Güncelleme:

e-YDS 2021/12 İngilizce başvuruları başladı

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e-YDS 2021/12 İngilizce başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen e-YDS 2021/12 İngilizce alanında, 25 Eylül’de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

Başvurular, 25 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3 bin 800, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlendi. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenip, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

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