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e-YDS 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek

Güncelleme Tarihi:

#E-YDS#ÖSYM #Sınav
e-YDS 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 12:07

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2025/2) 1 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

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5 bin 267 adayın ter dökeceği e-YDS, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilecek. 13.45'te başlayacak sınavda adaylar saat 13.30'dan sonra salonlara alınmayacak. Sınavda 46 elektronik salon kullanılacak. Uygulanacak sınavla ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce dilinde yapılacak. Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek, ek süre kullanacak engelli aday olmayacak. Sınavda emniyet personeli dahil 322 kişi görev yapacak. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.

Kimlik kartını kaybeden, bulunmayan veya kimlik kartında numara ya da fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

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#E-YDS#ÖSYM#Sınav

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