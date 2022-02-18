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E sayısı nedir, nasıl bulunur ve hesaplanır? E sayısı kaçtır

E sayısı nedir, nasıl bulunur ve hesaplanır E sayısı kaçtır

Matematikte kimi zaman rakamlar yerine bazı harfler kullanılmaktadır. Özellikle matematik ve mühendislik üzerinde bu harflerin büyük yararı olmaktadır. Bu harfler bazı sayıların karşılığı olarak verilmektedir. Matematik alanında karşımıza çıkan E nedir? Matematikte E nasıl bulunur ve hesaplanır sizler için derledik.

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 Genellikle Matematik ve mühendislik alanlarında kullanılmakta olan E sayısı açılımı Euler sayısı olmaktadır. İrrasyonel bir sayı olan E sayısı oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

 E Sayısı Nedir? 

 Matematik de daha çok kullanılmakta olan E sayısı mühendislik alanında da karşımıza çıkmaktadır. E sayısı olarak ifade edilse de aslında eyler olarak da isimlendirilmektedir. Eyler sayısı günümüzde doğal bilimlerde de oldukça yardımcı olmaktadır. 

 E Sayısı Kaçtır? 

 Matematik de büyük kolaylık sağlayan E sayısı sabit bir reel sayı olmaktadır. Doğal logaritmanın tabanı ayrıca irrasyonel bir sayıdır. Aynı zamanda E sayısı ünlü matematikçi Euler'in baş harfini almaktadır. Yaklaşık olarak E Sayısı,​2.718281828459045235360287471352662497757247... Olmaktadır. 

 Doğal Logaritma Nedir? 

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E sayısı Tabanı olan logaritmalara ise doğal logaritma denir. Bu terim log(x) ya da ln(x) olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle savunma sanayisinde ve mühendislik uygulamalarında ayrıca pH değerlerinde de sık sık bu logaritma cinsine başvurulur. E sayısına tarihte ilk olarak ünlü Matematikçi İskoç John Napier değinmiş olmaktadır. Ancak daha sonra Jakob Bernoulli üzerinde daha fazla durarak E sayısını oluşturmuştur. 

E Sayısı Nasıl Bulunur? 

 E sayısı özelikle matematikçilerin çok sık kullandığı sayılar arasında yer almaktadır. Bu sayı ilk olarak İskoç matematikçi John Napier tarafından ele alınmıştır. Ancak John Napier yalnızca logaritma'yı içeren bir ek içerisinde bu sayıdan hafifçe bahsetmiştir. Bu nedenle e sayısı üzerinde gerçek anlamda duran ve bulan kişi İsveçli Matematikçi Jakob Bernoulli olmaktadır.

 

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