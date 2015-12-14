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E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş nasıl yapılır?

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E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş nasıl yapılır

E-okul veli bilgilendirme sistemi ile öğrencinizin okuldaki durumunu internet üzerinden takip edebilirsiniz. E-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrenciler faydalanabilir. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş için yapılması gerekenler nelerdir?

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E-Okul uygulaması idareciler ve öğretmenler için sisteme girilen bilgiler ile birlikte düzenli bir işlem sistemi işlemektedir. Bu noktada öğrenciler ve veliler hızlı bir şekilde bilgilere ulaşabilmektedir. Tüm özel veya resmi anasınıfı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kurumlarının kullanması gereken bir uygulamadır.

E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş nasıl yapılır


E-OKUL'A GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapmak için aşağıdaki linki tıklayın ve yönlendirmeleri takip ediniz.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLA

- Yukarıda ki linke tıkladıktan sonra üst kısımda yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş" bölümüne tıklayınız.

- O bölümün altında yer alan "Öğrenci T.C. Kimlik No" ve "Öğrenci Okul No" kısımlarını doldurup yandaki kutuda yazan rakamları sağ taraftaki boş alana giriniz.

- Ardından açılan sayfada karşınıza her açılışta farklı sorular gelecektir. Bu sorular öğrencinin kimlik bilgilerini doğrulamak amaçlıdır. Bilgileri doğru ve eksiksiz girdikten sonra öğrencinin fotoğrafını seçiniz.

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- İşlemleri yaptıktan sonra alt kısımda yer alan "Tamam" butonuna tıklayınız.

- Son olarak açılan sayfanın sol tarafında öğrenciye ait bilgiler yer alacaktır. Öğrenmek istediğiniz bilginin üzerine tıklayınız.

E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş nasıl yapılır


E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLER TAKİP EDEBİLEBİLİR?

E-Okul üzerinden öğrencilerin;
- Devamsızlık durumları
- Yazılı notları
- Karne notları
- Sınav tarihleri
- Aldığı belgeler
- Yılsonu notları
- Haftalık ders programı
- Nakil durumu
- Sınav bilgileri
- Sınıf bilgileri gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

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