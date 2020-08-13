E-okul LGS nakil başvuru ekranı: LGS 2020 nakil tercihleri nasıl yapılır?

LGS nakil başvurularının nasıl yapılacağı araştırılıyor. Haziran ayında düzenlenen LGS'de tercihlerin yapılmasının ardından adaylar tercih sonuçlarını 10 Ağustos'ta öğrendiler. Şimdi sıra yerleştirmeye esas nakil başvurularını geldi. Herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için birinci nakil işlemleri 10-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Nakil tercihleri https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden alınıyor. İşte LGS nakil başvurusu ile ilgili bilgiler...

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “//www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

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LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.



Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.