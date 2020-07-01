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E-Okul alan seçimi 2020 nasıl yapılır? E-Okul alan seçimi ekranı!
E-Okul alan seçimi için süreç resmen başladı. Anadolu Meslek Programı adı altında gerçekleştirilecek olan E-Okul alan seçimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanacak. TC Kimlik Numarası ve Okul Numarası gibi temel bilgilerin girilmesiyle gerçekleştirilebilecek olan E-Okul alan seçimi, birkaç adımda tamamlanabiliyor. Peki, E-Okul alan seçimi 2020 nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
E-Okul alan seçimi 2020 için 15 tercihte bulunabilecek olan öğrenciler, tercih kodlarının listesine aşağıdaki listeye tıklayarak ulaşabilecek. E-Okul alan seçimi üzerinden işlemlerini tamamlayacak olan öğrenciler, alan seçimi için okul müdürlüklerinin yapacağı değerlendirmeyi bekleyecek. İşte, tüm detaylar;
|1-)
|Anadolu Meslek Programı Tercih kodlarının listesini görmek için tıklayınız.
|2-)
|Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı alınmak suretiyle elde edilecek toplama göre yapılacaktır.
|3-)
|Denizcilik alanını tercih edebilmek için MBY sınavında başarılı olma şartı aranacaktır
|4-)
|Denizcilik alanını tercih eden öğrencinin Gemiadamı Olur Sağlık Raporunun olmaması halinde ilgili alana yerleştirme yapılmayacaktır.
|5-)
|Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunduğunu ve işyeri ile ilgili mesleğini, meslek kuruluşlarından belgelendiremeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır
|6-)
|10 uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar öğrenciler, nakil yoluyla alan değiştirerek kontenjan açığı olan diğer okullardaki istedikleri alanlara geçiş yapabileceklerdir
|7-)
|Öğrenim gördüğü okul ve diğer okullardaki alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecektir
|8-)
|Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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