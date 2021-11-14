E Devlet Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır? Soyadı Değişikliği Hangi Kurumlara Bildirilir?

Haberin Devamı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden yapılan soyadı değişikliği işlemleri artık e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Böylece vatandaşlar zaman kaybı yaşamadan işlemlerini bu platform üzerinden gerçekleştirebilmektedir.



E Devlet Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır?



Evli kadınların önceki soyadları ile evlendikten sonra kullanacakları soyadlarının birlikte kullanılması ya da evlendikten sonra kadınların yalnızca eşinin soyadını kullanması ile ilgili Nüfus kayıt değişiklikleri ile ilgili başvurular artık e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.



Bunun yanında boşanma işlemlerinin ardından kadının boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilmesi ya da önceki soyadı ile boşandığı eşinin soyadının birlikte kullanılması ile ilgili başvurular da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.



E-devlet pek çok konuda vatandaşlara hizmet vermektedir. E-devlet sistemini kullanan kişiler sisteme T.C kimlik numaraları ve şifre ile kolaylıkla girebilmektedir. Bunun yanında e-devlete e-imza, mobil imza ya da internet bankacılığı ile de giriş yapmak mümkündür. E-devlet şifresi bulunmayan bireyler PTT'den şifre alabilir. Sonrasında dilerlerse bu şifreyi kendilerine göre değiştirebilmektedirler.



Soyadı Değişikliği Hangi Kurumlara Bildirilir?



Evlenme durumunda kadınlar kocalarının soyadını almaktadır. Bu aşamada yeni evli bireylerin yeni soyadı için SGK'ya bildirmesi gerekmektedir. Soyadı bildiriminde bulunan kişilerin yanında Nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı fotokopisi ve soyadı değiştirme talebi ile ilgili dilekçe bulundurması gerekmektedir.



Boşanma durumunda ise kadınlar evlenmeden önceki soyadlarına geri dönmektedir. bu değişiklik içinde yine SGK'ya başvurmak gerekmektedir. Bu işlem içinde nüfus kayıt örneği, boşanma ilamı ve soyadı değiştirme talebi ile ilgili dilekçe bulundurulması gerekmektedir.



SGK'ya soyadı değişimi ile ilgili bildirimde bulunurken dilekçe yazmak gerekmektedir. Bu dilekçenin baş kısmına SGK'nın unvanı yazılmalıdır. Ardından başvuruda bulunan kişinin sigorta numarası, çalıştığı kurum ve soyadının neden değiştirildiği ile ilgili bilgilerin yazılması gerekmektedir. Dilekçe bitirilirken kimlik bilgilerinin düzeltilmesinin talep edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde soyadı değişikliği yapmak mümkün olmaktadır.