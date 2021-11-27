DVT nedir, nasıl anlaşılır? DVT neden gelişir? DVT hastaları nelere dikkat etmeli?

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Tromboz kelimesi; eski Yunancada ''tıkaç'' manasına gelmektedir. Günümüzde bu hastalık; kan damarlarının pıhtıyla tıkanması şeklinde yorumlanmaktadır. Derin Ven Tromobozu; derin bölümlerde bulunan toplardamarlarda, kanın pıhtılaşmasıyla ortaya çıkan tıkanıklık olarak tanımlanmaktadır. Pıhtı; kan akımını tam veya kısmi olarak engellemekte ve bacaktaki toplardamarlarda kanın birikmesine sebep olmaktadır. En çok bacak toplardamarında karşılaşılan bu hastalığın sıklığı ise; her bin kişi de 2'dir. Genel olarak 50 ve 50 yaşlarında görülmektedir. Ancak gençlerde de karşılaşılması mümkündür.

DVT Nedir?

Derin Ven Trombozu şeklinde bilinen bu hastalık; DVT olarak kısaltılmaktadır. DVT; vücudun herhangi bir yerindeki derin vende oluşmuş kan pıhtısı şeklinde tanımlanmaktadır. Kan koyulaştığı veya bir araya toplandığı zaman kan pıhtıları ortaya çıkmaktadır. Derin ven kan pıhtılarının pek çoğu alt bacak veya uylukta meydana gelmektedir. Bedenin diğer bölümlerinde de ortaya çıkabilmektedir.

DVT Nasıl Anlaşılır?

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DVT için belirli belirtiler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bu belirtiler dahilinde doktora görünmek önemlidir. Doktor; tıbbi öykü, fiziki muayene ve test sonuçlarına göre DVT teşhisi koyacaktır. DVT'nin anlaşılması adına belirtiler;

- Bacaklarda hissedilen çok şiddetli hassasiyet ve ağrı,

- Bacakta oluşan renk değişikliği ya da kızarma,

- Bacakta ortaya çıkan sertlikler,

- Bacakta ya da bir başka toplardamar boyunca şişliğin fark edilmesi,

- Bacağın ağrıyan ya da şişlik olan kısmında sıcaklık artışı.

DVT Neden Gelişir?

DVT gelişimin sebepleri;

- Yakın dönemde uygulanmakta olan kanser tedavisi,

- Bazı kalıtsal pıhtı bozuklukları,

- Doğum kontrol hapı kullanımı veya hormon tedavisi,

- Obez veya kilolu olmak,

- İnsan vücudunun güçlü ishal gibi etmenler sebebiyle susuz kalması,

- Doğum yapmak ya da hamilelik durumu,

- Hareketsiz yaşam biçimi. DVT; genel olarak hasta olan ve uzun bir süre boyunca yatmak zorunda kalan, sürekli uzun süre yolculuk yapan kişilerde ortaya çıkmaktadır.

DVT Hastaları Nelere Dikkat Etmeli?

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Derin Ven Trombozu olan bireylerin, ilk başta hareket etmeleri oldukça güçleşebilir. Bununla beraber yavaş bir şekilde normal aktivitelere dönmek gerekir. Bacaklarda ağrı ya da şiş hissediliyor ise topuklar yaklaşık olarak 20 santimetre havaya kalkacak biçimde desteklenmelidir. Bu hareket; dolaşımı iyileştirmeye destek olur ve şişmeyi azaltır. İlave şekilde;

- Derin Ven Tromobozu olan hastalar, hastanede tedavi edilmeye gerek duyabilir. Diğer hastalar ise ayakta tedavi görebilmektedir.

- DVT'li hastalar, uzun süre hareketsiz durmakta ise alt bacak kaslarını çalıştırmalıdır.

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- Ciddi yaralanmalara sebep olacak faaliyetlerden kaçınmak gerekir.

- Doktorun önerdiği biçimde kompresyon çorapları giyilmelidir.

- Ayağa kalkarak, her saat birkaç dakika yürümek gereklidir.

- Bacakların dolaşımını engelleyecek dar giysiler giyilmemelidir.

DVT Tedavisi

DVT tedavisi metotları içerisinde kompresyon çorapları, ilaçlar ve etkilenmekte olan bacağın kaldırılması yer almaktadır. Kan pıhtısı fazla ise; daha çok invaziv tedavi ve teste gereksinim duyulabilir. DVT tedavisinin temel amaçları ise;

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- Diğer bir kan pıhtılaşması riskinin azalmasını sağlamak,

- Pıhtının büyümesini engellemek,

- Pıhtının damarda kopmasını ve akciğerlere taşınmasını engellemek,

- Kan pıhtısından kaynaklı uzun zamanlı komplikasyonları engellemek.