Düzlem nedir? Düzlem hakkında kısaca bilgi ve örnekleri

Düzlem kelimesi özellikle matematik, geometri, coğrafya, fen bilimleri, resim gibi sanat dallarında ve daha nice alanlarda sıklıkla kullanılan terimlerden biridir. Bu noktada sanatsal anlamda düzlem farklı bir olguyu tanımlarken geometrik anlamda düzlem farklı bir konuyu tanımlamaktadır. Fakat düzlem teriminin genel bir anlamı da bulunmaktadır. Bu yazımızda bu anlamları inceleyerek, örnekler ile anlamları pekiştireceğiz.

Düzlem Nedir?

Düzlem kelimesinin anlamı için öncelikle TDK sözlüğüne bakmakta fayda bulunuyor. TDK sözlüğüne göre Düzlem kelimesinin üç farklı anlamı bulunuyor. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Üzerinde girinti, çıkıntı bulunmayan ve düz yassı olan.

Matematik alanında kesişmekte olan iki doğrunun tüm noktalarının dokunması gerekli olan yüzey, müstevi.

Ortam

Genel olarak düzlem, düzgün olan yüzeyleri isimlendirmekte kullanılan bir terimdir.

Düzlem Hakkında Kısaca Bilgi ve Örnekler

Düzlem için örnek verilmek gerekirse; pencereye ait olan cam yüzey, dolap kapağı, bir bardak içindeki durgun halde bulunan su, klavye masası, halı üzeri, duvar yüzeyi, odanın yeri, kitap kapağı, masa yüzeyi, kapı yüzeyi şeklinde birçok örnek verilebilir. Düzlemler sınırsızlardır. Bunun yanı sıra bir düzlem üzerinde sınırsız nokta bulunur.

Düzlemin bir diğer özelliği ise bir düzlem isimlendirilirken veya okunurken alfabede yer alan herhangi bir harf ile fakat harflerin küçük hali ile isimlendirildiğidir. Bir düzlem üzerinde genişlik, uzunluk gibi kavramlardan bahsedilebilir. İki adet noktanın üzerinde sayısız şekilde düzlem geçer.

Üç adet birbiriyle doğrusal olmayan nokta düşünüldüğü takdirde, bu üç doğrusal olamayan nokta üzerinden ise yalnızca bir adet düzlem geçer. Bir doğru ve bu doğrunun dış tarafından bir nokta var ise bu durumun bir düzlem oluşturduğu da bilinmesi gereken özelliklerden biridir. Bunun yanı sıra iki adet doğrunun kesişebilmesi veya iki adet doğrunun bir paralel olması halinde de ortaya bir düzlem çıktığı mutlaka bilinmelidir.