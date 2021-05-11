Düzce'nin alan kodu kaçtır? Düzce telefon kodu hakkında bilgi

Sosyal aktiviteler üzerinden önemli bir şehir olması ile beraber Düzce, özelliği rafting ve bot turları açısından çok sevilir. Aynı zamanda pek çok eski medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olarak, tarihi kalıntıları ve müzesi ile beraber ön plana çıkıyor. Diğer yandan birbirinden harika ve çok özel şelaleleri ile beraber, önemli bir yer tuttuğunu dile getirmek mümkün.

Düzce'nin Alan Kodu Kaçtır?

Düzce şehrinin alan kodu 0 380’dir. Pek çok yöresel etkinlik ve aynı zamanda yemekleri ile beraber Düzce, her açıdan Türkiye'nin en önemli şehirleri içerisinde yer alır. Aynı zamanda Tarım ve hayvancılığın gelişmiş olduğu şehir, her geçen zaman sanayileşme açısından da önemli noktaya ulaşıyor.

O yüzden sabit hatlara ulaşım için herhangi bir nedenden dolayı aramak istediğimizde, 380 alan kodunu değerlendirmeniz yeterlidir. Özellikle bütün mevsim boyunca farklı amaçlar altında Turistik ziyaret konusunda Düzce bir adım öne çıkıyor. Hangi amaç olursa olsun sabit hatlara ulaşmak ve bilgi alabilmek için, 380 alan kodunu kullanarak iletişim kurabilirsiniz.