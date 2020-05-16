Düzce’deki meslektaşlarından Ziya öğretmene sürpriz

İl ziyaretleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal olunca Bakan Selçuk’un meslektaşlarıyla gerçekleştirdiği “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” programı dijital platforma taşınmıştı. Rize ile başlayıp Sakarya, Mersin, Hakkari, Çorum, Bartın, Edirne, Muş ve Çanakkale ile devam eden program son olarak Düzce’deydi.

“BENİM İÇİN DAHA BÜYÜK HEDİYE YOK”

Düzce’deki eğitimcilerle aile sohbeti sıcaklığında geçen buluşma sonrasında Bakan Selçuk gelenekselleştiği üzere öz çekim yapmak için ekranlara sırtını döndü. O sırada tüm öğretmenler ellerinde “Kolay Gelsin Sayın Bakanım” yazan dövizleri kaldırdı. Tüm ekran yüzlerce “Kolay gelsin” mesajıyla doldu. Çok duygulandığını ifade eden Bakan Selçuk, “Benim için kolay gelsin demeniz kadar büyük bir hediye yok. Bütün emekleriniz çocuklarımız için bütün çabalarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepimize kolay gelsin.” dedi.

Diğer illerde olduğu gibi Düzce’deki öğretmenler de karşılaştıkları uzaktan eğitim sürecine ilişkin deneyimlerini Bakan Selçuk ile paylaştı. Bu süreçte başarısı artan öğrenciler olduğunu, okulun kendileri için gerçekten ne ifade ettiğini sorgulama fırsatı bulduklarını anlattılar. Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde bir yandan öğrencileriyle canlı dersler, bir yandan her akşam uzman isimlerle gerçekleştirilen webinarlarla kendileri için eğitimler gerçekleştirdiklerini, bu arada velilerini de hiç ihmal etmediklerini dile getirdi.

Uzaktan eğitim her ne kadar zor bir süreç olsa da EBA sayesinde hızla adapte olduklarını ifade eden sınıf öğretmeni Leyla Yılmaz, internet olanağı olmayan öğrencilerin evlerine materyalleri elden ulaştırdıklarını anlattı.

19 yıllık matematik öğretmeni Emine Okudan da deneyimlerini, “Matematiği oturarak anlatacağım hiç aklıma gelmezdi” diyerek ifade etti.

Seda Beydilli’nin kızlarının da Bakan’a söylecekleri vardı. “Ziya öğretmenim eğitimimiz yarıda kalmadı. 23 Nisan’da da çok eğlendik.” diyen öğrenciye Bakan Selçuk, “Onların hepsi bizim hediyemiz. Biz sizin için çalışıyoruz. Siz daha güzel günler göresiniz” diyerek yanıt verdi.

Baki Yazıcıoğlu bir öğrencisinin Selçuk’tan isteğini iletti. Bakan daha çok kişiye ulaşabilir, sokak hayvanları için herkesin kapısına bir kap su ve yemek koymasını söyleyebilir mi?” dediğini anlattı. Selçuk, “Bu isteği ortaya koyan öğrencimizi benim için öpün. İnşallah onun gibi sadece kendi egosuna değil bütün tabiata bütün hayvanlara karşı saygısı sevgisi hürmeti olan çocuklar yetiştirebilmek için gayretimiz var” dedi.

Bakan Selçuk öğretmenlerin soruları üzerine 18 Mayıs’ta başlayacak öğretmen eğitimlerini detaylandırdı. Selçuk, “Eylül’e kadar 500 bin öğretmenimize çok farklı alanlarda eğitim vereceğiz. Bu tarihi bir olay 500 bin öğretmenin böyle bir eğitime geliyor olmasını önemsiyorum. Öğretmenlerimiz ne kadar yetkin olursa bizim çocuklarımız dünyayla o kadar kolay yarışabilir” dedi.

Buluşmaya müzik öğretmeni Ebru Seyok da seslendirdiği “Galib’in Şarkısı” adlı Azerice eserle renk kattı.