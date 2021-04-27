Düzce plaka kodu kaçtır? Düzce ve ilçelerinin plaka harfleri

Düzce, Türkiye'nin son kabul edilmiş olan şehridir. Bu sebeple de plaka kodu verilirken alfabetik sıralama dikkate alınmamıştır.

Düzce Plaka Kodu Kaçtır?

Düzce'nin plaka kodu 81'dir. Türkiye'de her şehre alfabetik sıralamayla plaka kodu verildiği düşünülünce, aslında Düzce plaka kodunun Diyarbakır'dan sonra gelmesi gerekir. Fakat Düzce Türkiye'nin son şehri olduğu için, Düzce'ye plaka numarası verilirken alfabetik sıralamaya dikkat edilmemiştir. Aynı zamanda şehirlerin plaka kodları üzerinden posta kodları da belirlenebilir. Örneğin Düzce'nin plaka kodu 81 ise, posta kodu da 81000 olarak karşımıza çıkar.

Düzce İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Düzce'de trafiğe çıkan araçların hangi ilçelere bağlı olduğunun belirlenebilmesi adına, her ilçeye karşılık gelecek bir harf kombinasyonu oluşturmuştur. Düzce ilçelerine verilmiş olan plaka harfleri şu şekildedir:

AC 001 - AZ 999 - Merkez

BA 001 - BZ 999 - Merkez

CA 001 - CZ 999 - Merkez

DA 001 - DZ 999 - Merkez

EA 001 - EZ 999 - Merkez

FA 001 - FZ 999 - Merkez

GA 001 - GZ 999 - Merkez

HA 001 - HZ 999 - Merkez

M 0001 - M 1999 - Merkez

T 0001 - T 1999 - Merkez

GA 001 - GZ 999 - Gölyaka

KA 001 - KZ 999 - Akçakoca

M 2000 - M 2999 - Akçakoca

T 2000 - T 2999 - Akçakoca

T 3000 - T 3999 - Gölyaka

Eğer Düzce'de ya da Düzce dışında plaka numarasındaki harf kombinasyonlarına dikkat ederseniz, o aracın Düzce'nin hangi ilçesine bağlı olduğu bilebilirsiniz. Şu an Düzce'de yaklaşık 120 bin plakalı araç bulunmaktadır.