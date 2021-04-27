Düzce plaka kodu kaçtır? Düzce ve ilçelerinin plaka harfleri
Bilindiği üzere her aracın bir plakası vardır, plakası olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Çünkü plaka, bir aracın kimliği niteliğindedir. Eğer bir aracınız varsa, bu araç ile ilgili her işlemi plaka numarası üzerinden yapmanız gerekir. Türkiye'de bulunan her şehrin kendine ait bir plaka kodu vardır. Peki, Düzce'nin plaka kodu kaçtır? Düzce ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.
Düzce, Türkiye'nin son kabul edilmiş olan şehridir. Bu sebeple de plaka kodu verilirken alfabetik sıralama dikkate alınmamıştır.
Düzce Plaka Kodu Kaçtır?
Düzce'nin plaka kodu 81'dir. Türkiye'de her şehre alfabetik sıralamayla plaka kodu verildiği düşünülünce, aslında Düzce plaka kodunun Diyarbakır'dan sonra gelmesi gerekir. Fakat Düzce Türkiye'nin son şehri olduğu için, Düzce'ye plaka numarası verilirken alfabetik sıralamaya dikkat edilmemiştir. Aynı zamanda şehirlerin plaka kodları üzerinden posta kodları da belirlenebilir. Örneğin Düzce'nin plaka kodu 81 ise, posta kodu da 81000 olarak karşımıza çıkar.
Düzce İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Düzce'de trafiğe çıkan araçların hangi ilçelere bağlı olduğunun belirlenebilmesi adına, her ilçeye karşılık gelecek bir harf kombinasyonu oluşturmuştur. Düzce ilçelerine verilmiş olan plaka harfleri şu şekildedir:
AC 001 - AZ 999 - Merkez
BA 001 - BZ 999 - Merkez
CA 001 - CZ 999 - Merkez
DA 001 - DZ 999 - Merkez
EA 001 - EZ 999 - Merkez
FA 001 - FZ 999 - Merkez
GA 001 - GZ 999 - Merkez
HA 001 - HZ 999 - Merkez
M 0001 - M 1999 - Merkez
T 0001 - T 1999 - Merkez
GA 001 - GZ 999 - Gölyaka
KA 001 - KZ 999 - Akçakoca
M 2000 - M 2999 - Akçakoca
T 2000 - T 2999 - Akçakoca
T 3000 - T 3999 - Gölyaka
Eğer Düzce'de ya da Düzce dışında plaka numarasındaki harf kombinasyonlarına dikkat ederseniz, o aracın Düzce'nin hangi ilçesine bağlı olduğu bilebilirsiniz. Şu an Düzce'de yaklaşık 120 bin plakalı araç bulunmaktadır.