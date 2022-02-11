Düzce hangi bölgede, haritada nerede? Düzce ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Düzce şehri tarihi ve kültürel açıdan bulunduğu bölgenin birçok özelliğini taşımaktadır. Bundan dolayı insanların Düzce şehrine karşı ayrı bir sempatisi olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle bu şehre giden insanların tamamına yakını bu seyahatten memnun kalmaktadır. Çünkü Düzce şehri mutlaka görülmesi gereken önemli yerlerden birisidir. Şehre giden insanlar için birçok gezecek ve vakit geçirecek yerler bulunmaktadır. Bunun yanında şehrin yemekleri de oldukça ilgi çekicidir.

Düzce Hangi Bölgede, Haritada Nerede?

Ülkemizde yer alan he coğrafi bölge ayrı bir öneme sahiptir. Bu bölgelere baktığımız zaman çok sayıda şehri içlerinde barındırdıkları görülmektedir. Karadeniz Bölgesi'nde önemli bölgelerden birisidir. Düzce şehri bu bölgenin içerisinde yer almaktadır. Karadeniz Bölgesi'nin bir ili olan Düzce genel olarak bulunduğu bölgenin özelliklerini taşımaktadır. Böylelikle Düzce şehri Karadeniz için önemli bir hale gelmektedir.

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Düzce'nin Karadeniz Bölgesi'nde kıyıya yakın bir konumda yer aldığı görülmektedir. Şehrin kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır. Bu durum Düzce için son derece önemlidir. Çünkü her şehir için yer aldığı konum çok değerlidir. Düzce'nin Karadeniz'e yakın olması insanların dikkatini bu şehre daha çok çekmelerine neden olmaktadır. Yani Düzce şehri çok sevilen şehirlerden birisi olmayı kolayca başarmaktadır.

Türkiye haritası değerlendirildiği zaman Düzce'ye yakın konumda bulunan birçok şehir olduğu görülmektedir. Bu şehirler arasında Bolu, Sakarya ve Zonguldak bulunmaktadır. Ayrıca bu şehrin Türkiye'nin başkenti olan Ankara'ya da çok uzak olmadığı görülmektedir. Çünkü Düzce ve Ankara arası ortalama 2 saatlik bir mesafede bulunmaktadır. Yani Düzce şehrine isteyen herkes rahatça ulaşabilir. Karadeniz'i güzelliğini görmek için Düzce şehri ideal yerlerden birisidir.

Düzce İlçeleri, Haritası, Nüfusu ve İklimi

Türkiye'de yer alan iller arasında Düzce şehri de bulunmaktadır. Bu şehir sahip olduğu ilçeler ile birlikte ortalama bir nüfusu bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca birçok ile göre bu ilin nüfusu yüksektir. Tabi nüfus bakımından Düzce'den kalabalık olan yerlerde oldukça çoktur. Şehrin toplam nüfusu 395.679 kişiden oluşmaktadır.

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Düzce İlçeleri ve Nüfusu

Yığılca - 14.644

Cumayeri - 15.002

Gümüşova - 16254

Çilimli - 19.902

Gölyaka - 20.408

Kaynaşlı - 20.545

Akçakoca - 39.229

Merkez - 249.695

Düzce Harita Konumu

Türkiye haritasında yer alan konuma göre Düzce'nin Karadeniz Bölgesi'nde olduğu görülmektedir. Şehrin sahip olduğu birçok özellik Karadeniz'i yapısına uygun olmaktadır. Şehre baktığımız zaman kuzeyinde Karadeniz'in olduğu görülmektedir. Güneyinde ise Bolu şehri bulunmaktadır. Düzce'ye yakın olan başka şehirler olduğu da bilinmektedir. Bu şehirler Sakarya ve Zonguldak şehirleridir.

Düzce'nin doğusunda Zonguldak ve batısında ise Sakarya bulunmaktadır. Şehrin güneyinde Bolu'dan sonra Ankara gelmektedir. Yani Düzce şehri birçok önemli şehrin ortasında yer almaktadır.

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Düzce Şehrinin İklimi

Düzce şehrinin Karadeniz Bölgesi'nde olduğu görülmektedir. Karadeniz Bölgesi'nin İklimi genel olarak soğuk ve yağışlı olarak bilinmektedir. Çünkü kış aylarında Karadeniz'e iyi yağmur yağar. Düzce şehri de Karadeniz ikliminin özelliklerine sahiptir. Ancak bu şehirde Akdeniz ve karasal iklim geçiş özellikleri de bulunmaktadır. Yani şehrin bir kısmı karma bir iklime sahiptir. Düzce'nin yazları sıcak geçmektedir. Kışları ise bazı yerlerde oldukça soğuktur. Yağışlar ise bazı aylarda oldukça etkilidir. Şehirde dağlık ve engebelik alan oldukça çoktur.

Ayrıca Düzce Ovası'nı çevreleyen dağların alçak taraflarında sarıçam, karaçam ve göknar gibi ağaçlardan oluşan ormanlar yer almaktadır.