Düzce hangi bölgede, haritada nerede? Düzce ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Düzce'de tarihi ve kültürel yapı oldukça çok gelişmiştir. Bu şehrin sahip olduğu yapı her açıdan çok önemlidir. Özellikle buraya giden insanların çok mutlu oldukları ve geri döndüklerinde Düzce'yi övdükleri görülmektedir. Şehirde yaşayan yerli halkta oldukça iyi niyetli kişilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı Düzce'ye giden her insan memnun kalmaktadır. Düzce'nin ilçeleri, iklimi, nüfusu ve diğer tüm özellikleri fazlasıyla merak edilmektedir.

Düzce Hangi Bölgede, Haritada Nerede?

Coğrafi Bölgeler arasında en çok bilinen bölgenin Karadeniz olduğu dikkat çekmektedir. Karadeniz Bölgesi'nin insanları, iklimi ve şehirleri oldukça çok ilgi çekmektedir. Bunun yanında yemek kültürü de çok sevilen Karadeniz'in sahip olduğu illerden biriside Düzce'dir. Bundan dolayı Düzce şehri Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Karadeniz'in genel yapısını taşıyan Düzce'de bazı özellikler ise bu bölgeden farklı olabilmektedir.

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Karadeniz Bölgesi'nin deniz kısmı çok fazla kişi tarafından sevilmektedir. Bundan dolayı deniz kıyısında yer alan şehirler daha fazla ilgi görmeyi başarmaktadır. Düzce şehri de Karadeniz kıyısına oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Böylelikle şehre olan ilginin de artma şansı ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda birçok insan Düzce şehrini ziyaret etmiştir. Şehre henüz gitmeyen kişilerinde mutlaka burayı ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Türkiye haritasına göre Sakarya, Zonguldak ve Bolu gibi şehirler Düzce'ye yakındır. Bunun yanında Ankara şehri de Düzce'ye çok uzak değildir. İki şehir arasında yaklaşık 120 dakika civarında bir mesafe olduğu görülmektedir. Karadeniz'in eşsiz yapısına Düzce'de şahit olma şansı bulunmaktadır. Bunun yanında isteyen herkes Düzce'ye kolaylıkla ulaşabilir. Zaten şehre gidenlerin çok keyifli zamanlar geçirdikleri bilinmektedir. Bunun nedeni ise şehrin güzelliği ve buraya yakın olan önemli şehirlerin olmasıdır.

Düzce İlçeleri, Haritası, Nüfusu ve İklimi

Türkiye'nin bir şehri olan Düzce il konumunda yer almaktadır. Yani Türkiye'de yer alan illerden biriside Düzce'dir. Ayrıca şehrin sahip olduğu birçok ilçede bulunmaktadır. Şehrin nüfusu değerlendirildiği zaman orta sıralarda bir şehir olduğu görülmektedir. Çok yoğun bir nüfusu olmasa da Düzce'nin nüfus bakımından birçok ili geçtiği dikkat çekmektedir. Bu ilgi çekici ilin toplam 8 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelere merkez ilçede dahildir.

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Düzce İlçeleri ve Nüfusu

Gölyaka / 20.408

Yığılca / 14.644

Cumayeri / 15.002

Akçakoca / 39.229

Merkez / 249.695

Çilimli /19.902

Gümüşova / 16254

Kaynaşlı / 20.545

Düzce toplamda 395.679 kişilik bir nüfusu bünyesinde barındırmaktadır. Yığılca ilçesi en az nüfusa sahipken merkez ilçesi en fazla nüfusa sahiptir. Bunun yanında Akçakoca ilçesi de diğer Düzce ilçelerine göre fazla nüfusa sahip olan bir yerdir. Görüldüğü gibi en yoğun nüfusun merkez ilçede toplandığı dikkat çekmektedir.

Düzce Harita Konumu

Ülkemizde yer alan haritaya göre Düzce'nin kuzeyinde Karadeniz yer almaktadır. Güney kısmında ise Bolu'nun olduğu görülmektedir. Düzce şehrinin Zonguldak ve Sakarya şehrine de yakın bir konumda yer aldığı dikkat çekmektedir. Bu iki şehirde Düzce'ye yakındır. Şehrin doğu kısmında Zonguldak yer almaktadır. Batı kısmında ise Sakarya bulunmaktadır. Haritaya göre şehrin çevresinde çok dikkat çekici şehirler olduğu görülmektedir.

Düzce İklimi

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Düzce'de Karadeniz ikliminin yanı sıra Akdeniz ve karasal iklimde etkilidir. Yazlar sıcak geçerken, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Dağlık ve engebeli alanın çok olduğu Düzce'de bazı kış aylarında yağışlar çok etkili olmaktadır.