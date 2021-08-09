Düz Taban Nasıl Anlaşılır? Bebeklerde Ve Çocuklarda Düz Taban Ayak Nasıl Ayırt Edilir

Düz taban, pek çok insanda görülebilen bir ayak türüdür. Düz taban olup olmadığını anlamak için, düz bir yerde yere basılır. Ayakların tamamı iz olarak çıkmış ise, düz taban olma ihtimalini işaret eder.

Düz Taban Nasıl Anlaşılır?

Ayakların üst yapısı kadar, alt yapısı da bulunuyor. Alt yapısı, ayak tabanı olarak adlandırılıyor. Ayak tabanı her bireyde farklı yapılara sahip olabiliyor. Kişilerde görülen taban türlerinden biri de, düz tabandır. Düz taban, her insanda görülen bir durum değildir. Bireyler tabanlarıyla ilgili bazı araştırmalar yaparak, düz taban olup olmadığını bilmek istiyor.

Düz taban olup olmadığını anlamak için düz bir yüzeyde test yapılması gerekir. Ayak izinin çıkabileceği herhangi bir alana basılarak, çıkan ayak izi detaylı olarak incelenir. Eğer basılan yerde ayak izinin tamamı net olarak çıkıyorsa, düz taban olduğunu işaret eder.

Bebeklerde ve Çocuklarda Düz Taban Nasıl Ayırt Edilir?

Bebeklerde ve çocuklarda da, düz taban oldukça yaygın olarak görülebiliyor. Bireyler çocuklarının düz taban olup olmadığını öğrenmek için bilgi sahibi olmak istiyor. Ayaklarla ilgili yapılacak olan bazı testler, düz taban olup olmadığını gösterebiliyor. Özellikle ayak izinin kolayca çıkabileceği bir alan bulunmalıdır. Beton zeminler, test için oldukça uygundur. Beton zemine ayakla basılarak, ayak izlerinin tamamı incelenir. Ayak izinin tamamı çıkıyorsa, çocukların düz taban olduğunu gösterir.