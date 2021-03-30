Düz Duvara Tırmanmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Düz Duvara Tırmanmak deyimi günümüzde genellikle çocuklar için kullanılmaktadır. Bu deyim genellikle yaramaz çocukları tabir etmek amacıyla kullanılır.

Düz Duvara Tırmanmak Ne Demek?

Deyimler genellikle kalıplaşmış sözcüklerdir. Çoğunlukla gerçek anlamlarından ayrı bir anlam belirtirler. Düz Duvara Tırmanmak deyimi de mecaz anlamında kullanılır. Düz Duvara Tırmanmak deyimi de günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Bu deyimin anlamı çok yaramazlık yapmak manasına gelmektedir.

Düz Duvara Tırmanmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde deyimlerin anlamları yer almaktadır. Düz Duvara Tırmanmak deyimin Türk Dil Kurumu sözlüklerinde şu şekilde açıklanmıştır:

- Çocuk, çok yaramazlık yapmak.

Düz Duvara Tırmanmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Düz Duvara Tırmanmak deyiminin anlamını öğrenip cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Bu deyimi cümle içerisinde kullanım örneği şu şekildedir:

- O kadar yaramaz bir çocuk ki, düz duvara tırmanıyor.