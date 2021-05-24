Düyunu Umumiye nedir, ne zaman ve neden kurulmuştur? Düyunu Umumiye idaresi zararları ve sonuçları

Ekonomi, bir devletin ayakta durması için en gerekli unsurlardan birisiydi. Tabi ekonominin iyi bir şekilde devam etmesi gerekir. Aksi halde ekonomisi bozulan bir devlet ayakta durmakta zorlanır. Düyun-u Umumiye adı verilen kurumda ekonomi ile doğrudan alakalı olan bir kurumdu.

Düyun-u Umumiye nedir?

Düyun-u Umumiye, Osmanlı Devleti'nin iç ve dış borçlarını kontrol etmek için kurulmuş olan bir kurumdu. Anlamı ise 'Genel Borçlar' şeklinde ifade edilmektedir.

Osmanlı Devleti, büyük sınırları olan ve güçlü olan bir devletti. Tabi bu gücü kontrol etmek kolay değildi. Savaşlar, salgınlar, doğal afetler ve daha birçok nedenden dolayı ekonomide zaman zaman bozulmalar meydana gelmiştir. Kurulan Düyun-u Umumiye adlı kurumda Osmanlı ekonomisi üzerinde etkili bir role sahip olmuştur.

Düyun-u Umumiye Ne Zaman Kurulmuştur?

Düyun-u Umumiye, 20 Aralık 1881 tarihinde kurulmuştur. Bu kurum yabancı devletlerin kontrolü altında kurulmuştur. Yani yabancı devletler, Osmanlı ekonomisi üzerinde etkili bir role sahip olmaya başlamıştır. Bu durumdan dolayı Düyun-u Umumiye kurumuna karşı olumsuz bir bakış açısı oluşmuştur.

1881 tarihine gelindiğinde dönemin şartlarından dolayı Düyun-u Umumiye kurumu kurulmak zorunda kalınmıştır. Kurulan bu kurum, Osmanlı'nın mali ve ekonomi alanlarına doğrudan etki etmiştir.

Düyun-u Umumiye Neden Kurulmuştur?

Düyun-u Umumiye'nin başlıca kurulma nedeni, Osmanlı'nın ekonomisini kontrol altında tutmaktır. Bunun için yabancı devletlerin eliyle Düyun-u Umumiye kurulmuştur. Tabi kurulduğu günden itibaren tartışma konusu olmaya devam etmiştir.

Osmanlı Devleti, 1854 yılında ilk kez dış borçlanma yapmıştır. Ekonominin bozulması sonucunda dış borçlanma yoluna gidilmiştir. 1874 yılına kadar inanılmaz miktarlarda birçok dış borçlanma yapılmıştır. Devlet, 1874 yılına gelindiğinde dış borcu karşılayamayacak bir durumdaydı. Devlet neredeyse iflas etme eşiğine gelmişti.

1879 yılında ise Osmanlı Devleti ve alacaklı devletler masaya oturmuştur. Osmanlı Devleti, alkollü içki, tuz, tütün, damga, ipek ve balık avı gibi vergi gelirlerini iç borçlar karşılığı olarak 10 yıl boyunca alacaklı devletlere bıraktığını açıkladı. Alacaklı devletler buna tepki göstermiş ve 1881 yılında vergileri toplama ile alacaklılara ödeme görevini kurdukları Düyun-u Umumiye idaresine bırakmışlardır.

Düyun-u Umumiye İdaresi Zararları Nelerdir?

Düyun-u Umumiye idaresi kurulduğu günden beri devlet için önemli bir sorun olmuştur. Bu sorunlardan kaynaklı olan zararlar ile Düyun-u Umumiye'ye karşı olumsuz bir bakış açısı olmuştur. Çünkü, bu kurum ekonomik açıdan Osmanlı'ya oldukça zor bir duruma düşürmüştür. Uzun yıllar boyunca bu kurumun zararları devam etmiştir. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için çeşitli önlemler alınmaya çalışılmıştır.

Düyun-u Umumiye Zararları

- Ekonomiyi bozmuştur,

- Osmanlı'nın otoritesi sarsılmıştır,

- Halkın devlete olan güveni sarsılmıştır,

- Yabancı devletler Osmanlı üzerinde söz sahibi olmaya başlamıştır,

- İç işlerine müdahale söz konusu olmuştur.

Düyun-u Umumiye, Osmanlı Devleti'nim başına bela olan bir kurum olarak hayatına devam etmiştir. Kurumun yöneticileri yabancı olduğu için sıkıntı yaratmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Osmanlı içim bu durum olumsuz durumlara neden olmuştur.

Düyun-u Umumiye İdaresi Sonuçları Nelerdir?

Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra geriye birçok borç kalmıştır. Bu borçların ödenmesi ise yeni kurulan Türk Devleti'nin sorumluluğuna geçmiştir. Tabi büyük bir dış borç olduğu için kapatmak kolay olmamıştır. Cumhuriyet döneminde ise borçların bitirilmesi sağlanmıştır. Düyun-u Umumiye'nin etkisi 1923 yılına kadar devam etmiştir. 1954 tarihinde Osmanlı dış borçları tamamiyle bitirilmiştir.