Pandemi sürecinin etkileri ve sürecin getirdiği kaygı artışları dikkate alınarak, çocuk sağlığı, çocukların beslenmesi, çocukların sosyal ve duygusal gelişim süreçleri, anne ve çocuk iletişiminin ele alınacağı sohbetlerde ayrıca bu süreçte artan ihmal ve istismar, ebeveynler için iş ve ev yaşantısının dengelenmesi, ev içi iletişim ve kendine değer verme konu başlıklarına da yer verilecek. İlk aşamada, ÇATOM’lar, Gençlik Evleri ve Çocuk Gelişim Merkezleri bünyesinde görev alan sorumlu ve eğitmenlere online seminerler verilecek. Böylece sorumlu ve eğitmenler sahada birebir iletişimde oldukları kadın, çocuk ve gençlere 'duygusal iyileşme ve iyileştirme' konusunda destek olup bu süreçte onları yalnız bırakmayacak.

ALANINDA UZMAN İSİMLER

Seminerlerde, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Elif Nur Özmert, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İsmihan Artan, Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülin Evinç, Madalyon Psikiyatri Merkezi Eğitim Psikolojisi Uzmanı Nil Ateşoğlu ve Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yapan sosyal girişim Awen For Us eğitmeni ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Sevgi Kesim Güven konuşmacı olarak yer alacak. Online seminerlerin ikinci aşamasında söz konusu merkezlerdeki kadın, çocuk ve gençlerle; alanında uzman isimler bir araya gelerek 'Duygusal İyileştirme Sohbetleri' gerçekleştirilecek.

BEŞ GÜN SÜRECEK

GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP Türkiye Temsilciliği işbirliği ile uygulanan 'Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi' projesi kapsamında, pandemi sürecinden en çok etkilenen, bölge kadın, çocuk ve gençlerine psiko-sosyal destek vermek amacıyla 'Geleceğe Dokunan Anneler' projesiyle işbirliği yapıldı.Bu kapsamda ÇATOM’lar (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri), Gençlik Evleri ve Çocuk Gelişim Merkezleri bünyesinde görev alan sorumlu ve eğitmenlere yönelik online 'Duygusal İyileştirme Sohbetleri' düzenlenecek. Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ile Madalyon Psikiyatri Merkezi uzmanları tarafından verilecek seminerlerin ilk aşaması beş gün sürecek.

Türkiye’deki ev sahibi topluluklar ve Suriyeli kadınlar arasında sosyal uyumun desteklenmesi ve kadınların sosyo-ekonomik kapasitelerinin artırılmasını amaçlayan Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi kapsamında, çocuklukta yaşanan duygusal ihmal konusuna dikkat çekmek amacıyla 2017 yılında kurulan ve bugüne kadar birçok anne ve eğitmenle birlikte sahada seminerler düzenleyen Geleceğe Dokunan Anneler Projesi’nin desteğiyle 23, 26, 29 Haziran, 1 ve 3 Temmuz tarihlerinde beş farklı oturum ile ÇATOM’lar, Gençlik Evleri ve Çocuk Gelişim Merkezleri bünyesinde görev alan sorumlu ve eğitmenler için ‘Duygusal İyileştirme Sohbetleri’ gerçekleştirilecek.