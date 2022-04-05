Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Duyarlılık Nedir, Ne Anlama Gelir? Duyarlılık Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Duyarlılık Nedir, Ne Anlama Gelir Duyarlılık Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Duyarlı olmak anlamına gelen duyarlılık kelimesi bazı konularda kişinin empati kurma yeteneğini ifade eden bir kelimedir. Duyarlılık kelimesi çevreye veya bir duruma karşı kendi tepkisini verme ihtiyacı olarak da kullanılmaktadır. Duyarlılık nedir? Duyarlılık ne anlama gelmektedir? Türk Dil kurumuna göre duyarlılık kelimesinin sözlük anlamı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Duyarlılık kelimesi insanların bir olay veya olumsuz bir duruma karşı empati kurmaları ile ilgili bir konu olmaktadır. 

 Duyarlılık Nedir? Ne Anlama Gelir? 

 Duyarlılık kelimesi duyarlı olmak bir durumda kendi düşüncelerini göstermek ve en doğru olarak empati kurma becerisinin ifadesi olarak bilinmektedir. Duyarlılık toplumsal bir olay veya durum karşısında yaşanan olaya karşı elinden geleni yapma isteği ve düşüncesinde olma hali olarak kabul edilmektedir. 

 Duyarlılık tıp ve felsefe gibi alanlarda kullanılan bir terim olarak da bilinmektedir. Duyarlı olma hali şeklinde olduğu gibi bazı ilaçlara duyarlı olmak şeklinde de kullanılmaktadır. Duyarlılık tepki vermek ve tepkimeye girmek şeklinde kimya konusunda da kullanılan bir terim olmaktadır. 

Haberin Devamı

 Türk Dil Kurumuna Göre Duyarlılık Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil kurumuna göre duyarlılık kelimesinin sözlük anlamı bir konu veya durum karşısında duyarlı olma hali olarak bilinmektedir. Bir terim olarak duyarlılık ise dış etkenlere karşı duyarlığı olan hassas olan anlamına gelmektedir. Duyarlılık bir şeye veya bir kişinin duygularına karşı tepki vermek olarak da kullanılmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna