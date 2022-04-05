Duyarlılık Nedir, Ne Anlama Gelir? Duyarlılık Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Duyarlılık kelimesi insanların bir olay veya olumsuz bir duruma karşı empati kurmaları ile ilgili bir konu olmaktadır.

Duyarlılık Nedir? Ne Anlama Gelir?

Duyarlılık kelimesi duyarlı olmak bir durumda kendi düşüncelerini göstermek ve en doğru olarak empati kurma becerisinin ifadesi olarak bilinmektedir. Duyarlılık toplumsal bir olay veya durum karşısında yaşanan olaya karşı elinden geleni yapma isteği ve düşüncesinde olma hali olarak kabul edilmektedir.

Duyarlılık tıp ve felsefe gibi alanlarda kullanılan bir terim olarak da bilinmektedir. Duyarlı olma hali şeklinde olduğu gibi bazı ilaçlara duyarlı olmak şeklinde de kullanılmaktadır. Duyarlılık tepki vermek ve tepkimeye girmek şeklinde kimya konusunda da kullanılan bir terim olmaktadır.

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Türk Dil Kurumuna Göre Duyarlılık Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre duyarlılık kelimesinin sözlük anlamı bir konu veya durum karşısında duyarlı olma hali olarak bilinmektedir. Bir terim olarak duyarlılık ise dış etkenlere karşı duyarlığı olan hassas olan anlamına gelmektedir. Duyarlılık bir şeye veya bir kişinin duygularına karşı tepki vermek olarak da kullanılmaktadır.