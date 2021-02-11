Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Aynı atasözü farklı yerlerde ''Duvar Nemden İnsan Gamdan Çürür'' şeklinde kullanılmaktadır. Atasözleri sözlü edebiyatın bir parçası olduğu için bu tür deyiş farklılıkları görülebilir. Her iki söz de aynı anlama geldiği için iki farklı şekliyle kullanmak mümkündür.

Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar, insanın çektiği sıkıntılar ve üzüntüler sonucunda tıpkı nemli duvarlar gibi yıkılıp gideceği anlamına gelir. ''Gam'' ve ''Nem'' hem ses hem de anlam olarak birbirleriyle uyumludur. Bir duvar için gam ne demekse insan için de gam o anlama gelir. Gam, keder, üzüntü, tasa manasına gelen Arapça kökenli bir sözcüktür.

Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Söyle ona fazla üzülmesin, duvarı nem insanı gam yıkar demişler.