Duvardaki Yağ Lekesi Nasıl Çıkar? Duvarda Beklemiş Yağ Lekesi Nasıl Temizlenir?

Duvarda yağ lekesi olduğu zaman bunun kolay bir şekilde giderilmesi için erkenden müdahale edilmesi gerekmektedir. Yağ lekesini gidermek için en çok bulaşık deterjanı gibi mutfak temizlik ürünleri kullanılmaktadır. Çünkü bu ürünler güçlü bir yağ çözücü özelliğe sahiptir.

Duvardaki Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Duvarda yağ lekesi olması insanların canını sıkan bir durumdur. Bu lekelerin çıkarılması ile ilgili internet üzerinden araştırmalar yapılmaktadır. İnsanlar ne kadar dikkatli olsalar da özellikle yemek yaparken istenmeyen durumlar yaşanabilmektedir. Duvarlara yağ sıçraması da bu istenmeyen durumlardan bir tanesidir.

Duvardaki yağ lekelerini çıkarmanın en kolay yolu bu lekelerin bulaşık deterjanı ile çıkarılmasıdır. Ancak bulaşık deterjanı duvarın zarar görmesine sebep olabilir. O nedenle çok fazla önerilen bir uygulama değildir.

Eğer duvarda uzun süredir duran bir yağ lekesi bulunuyorsa bu lekeyi çıkarmak için saç spreyi kullanılabilir. Duvarda yağlanmış olan bölgeye bol miktarda saç spreyi dökülerek bu spreyin kurumasının beklenmesi gerekir. Kuruma işleminden sonra bu bölge ıslak bir bez ile silinmelidir. Bu şekilde yağlar kolay bir şekilde çıkmış olur.

Duvarda Beklemiş Yağ Lekesi Nasıl Temizlenir?

Duvarda çok uzun süredir kalmış bir lekenin çıkarılması için yağ çözücü, bulaşık deterjanı, ılık su ve çamaşır suyu karışımı kullanılabilir. Bu karışımı yaparken bitki bazlı bir bulaşık deterjanı kullanmak duvarın zarar görmemesini sağlayacaktır. Karışım bir sünger ile duvara uygulanmalıdır. Kuruduktan sonra leke tamamen giderilmiş olur. Yağ lekesi çıkarılmadan üzeri boyanırsa leke dışarı kusacaktır.

Bir başka yöntem ise sabun, ılık su ve ispirto karışımıdır. Bunun isin 1/2 su bardağı ispirto bir kova suyun içerisine ilave edilir. Bu karışım bir sünger yardımı ile lekeli kısma uygulanır. Sonrasında bu karışım kuruduktan sonra sabunlu bez ile silinerek lekeden kurtulmak mümkün olmaktadır. İspirtolu karışım sabunlu bez ile silinmezse leke giderilemeyebilir.