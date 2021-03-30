Dut Yemiş Bülbüle Dönmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler kalıplaşmış sözcüklerdir. Yazılara ve konuşmalara anlam ve derinlik katmaktadır. Kısa ve özlü sözler olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak mecazi anlam taşırlar. Bu deyimlerden birisi de ' Dut Yemiş Bülbüle Dönmek ' cümlesidir.

Dut Yemiş Bülbüle Dönmek Ne Demek?

Bu deyimin anlamı; çok konuşan bir kimsenin şuan ki durumda sessizliğe bürünmesi şeklinde açıklanmaktadır.

Dut Yemiş Bülbüle Dönmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Dut yemiş bülbüle dönmek deyiminin TDK anlamı ise; suskunluk halinin olması, konuşmamak, sevinç ve neşe halinin yitirilmesi olarak ifade edilmektedir.

Dut Yemiş Bülbüle Dönmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Bu deyim cümle içerisinde; ' O şen şakrak adam resmen dut yemiş bülbüle dönmüş. ' olarak kullanımı gerçekleştirilebilir.