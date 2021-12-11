Dut hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Dut en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

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Hem sağlıklı hem de çok sevilen bir meyve olan dut, tam bir yaz meyvesi olma özelliğine sahiptir.

Dut Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

Son derece sağlıklı ve hastalıklara karşı adeta koruyucu bir kalkan olan dut sevilerek tüketilen bir meyvedir. Vitamin ve vitaminler yönünden çok zengin bir meyve olan dutun birden çok çeşidi bulunur. Dut hemen hemen bütün Anadolu'da yetiştirilmektedir.

Dut suyu çok sağlıklı bir meyve suyudur. Bilhassa ağız yaralarına çok iyi geldiği bilinmektedir. Dut, marmeladı ve reçeli yapılarak da tüketilmektedir. Kışın ise dut kurusu yaygın biçimde tüketilmektedir.

Dut En Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

Yaz mevsiminin yaklaşmasını tezgahlarda dutların satışa sunulması ile anlamak mümkündür. Dut, nisan ayında toplanmaya başlar ve haziran ayının sonuna kadar da hasat devam eder. Markette ve tezgahlarda ilk hasat ürün dutlar genellikle epeyce pahalı bir fiyatla satışa sunulur.

Nisan ve mayıs ayının sonlarına doğru dutların aratarak pazara girmesi ile birlikte fiyatlarda da düşüş gözlenir. Haziran ayında ise artık dutlar yavaş yavaş tezgahlardan çekilmeye başlar ve fiyatlarda da elbette arz ve talep dengesi nedeniyle bir miktar artış olur.