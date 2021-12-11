Dut hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Dut en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Merkez Bankasından dolara yeni müdahaleMerkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale#Merkez Bankası
G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık Bonus puan işleri değiştirdi...G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık! Bonus puan işleri değiştirdi...#UEFA Ülke Puanı
Uçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmışUçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'#Sağlık
Bakan Akar açıkladı Şehitlerin kanı yerde kalmadıBakan Akar açıkladı! Şehitlerin kanı yerde kalmadı#Hulusi Akar
Kovid-19da son gelişmeler: Vakalarda aylar sonra bir ilkKovid-19'da son gelişmeler: Vakalarda aylar sonra bir ilk!#Koronavirüs
Portekizden Andre Villas-Boas iddiası Beşiktaşı reddettiPortekiz'den Andre Villas-Boas iddiası! 'Beşiktaş'ı reddetti'#Beşiktaş
Bahçeliden HDP, CHP ve Kılıçdaroğluna çok sert sözlerBahçeli'den HDP, CHP ve Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler! #MHP
Neye uğradığımızı şaşırdık İstanbulda fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi'Neye uğradığımızı şaşırdık!' İstanbul'da fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi#Fırtına
Acil serviste dehşet Korku dolu anlar böyle görüntülendiAcil serviste dehşet! Korku dolu anlar böyle görüntülendi#Patlama
TBMMde tansiyon yükseldi... CHP ve MHP arasında HDP tartışmasıTBMM'de tansiyon yükseldi... CHP ve MHP arasında HDP tartışması#TBMM Genel Kurulu
Erdoğan, Bedelini ağır ödeyecekler demişti... Stokçu bayiye şok Rekor cezaErdoğan, 'Bedelini ağır ödeyecekler' demişti... Stokçu bayiye şok! Rekor ceza#Stokçuluk
Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi İstifaya zorlayan olaylar zinciri...Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi! İstifaya zorlayan olaylar zinciri...#Beşiktaş
Mitinge bombalı saldırı girişiminde yeni gelişme 4 şüpheli yakalandı, itiraf ettilerMitinge bombalı saldırı girişiminde yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı, itiraf ettiler#Mardin
Ünlü oyuncu anlattı: Taksiye verecek param yoktu, 14 ev değiştirdim...Ünlü oyuncu anlattı: Taksiye verecek param yoktu, 14 ev değiştirdim...#YOUTUBE
Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılarBedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar#Sienna Miller
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Dut hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Dut en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Dut hangi mevsimde yetişir ve toplanır Dut en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Ülkemiz tarımsal ürün çeşitliliği bakımından çok zengindir. Sebze ve meyvenin hemen her türünü bulmak olanaklıdır. En fazla merak edilen ise meyveleri mevsiminde tüketmek meselesidir. İşte bu bağlamda ilgiyle okuyacağınız dut hangi mevsimde yetişir, hangi ayda markette bulunur ve konu hakkında çok daha fazlasını sizin için derledik.

Haberin Devamı

Hem sağlıklı hem de çok sevilen bir meyve olan dut, tam bir yaz meyvesi olma özelliğine sahiptir.

 Dut Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

 Son derece sağlıklı ve hastalıklara karşı adeta koruyucu bir kalkan olan dut sevilerek tüketilen bir meyvedir. Vitamin ve vitaminler yönünden çok zengin bir meyve olan dutun birden çok çeşidi bulunur. Dut hemen hemen bütün Anadolu'da yetiştirilmektedir.

 Dut suyu çok sağlıklı bir meyve suyudur. Bilhassa ağız yaralarına çok iyi geldiği bilinmektedir. Dut, marmeladı ve reçeli yapılarak da tüketilmektedir. Kışın ise dut kurusu yaygın biçimde tüketilmektedir.

 Dut En Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

 Yaz mevsiminin yaklaşmasını tezgahlarda dutların satışa sunulması ile anlamak mümkündür. Dut, nisan ayında toplanmaya başlar ve haziran ayının sonuna kadar da hasat devam eder. Markette ve tezgahlarda ilk hasat ürün dutlar genellikle epeyce pahalı bir fiyatla satışa sunulur.

 Nisan ve mayıs ayının sonlarına doğru dutların aratarak pazara girmesi ile birlikte fiyatlarda da düşüş gözlenir. Haziran ayında ise artık dutlar yavaş yavaş tezgahlardan çekilmeye başlar ve fiyatlarda da elbette arz ve talep dengesi nedeniyle bir miktar artış olur.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'

#Sağlık
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadı

İşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!

#Sektör
İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Anneleri