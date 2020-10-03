Düşünen adam kimdir? Düşünen adam heykeli nerede ve kimin tarafından yapıldı

Heykelin ilk versiyonu 70 cm'dir ve alçıdan yapılmıştır. Sonraki yıllarda heykelin daha büyük versiyonları bronz malzemesi kullanılarak yeniden yapılmıştır. Ünlü sanat eserinin adı ilk adı ''Şair''dir.

Düşünen Adam Kimdir?

Düşünen adam, felsefenin bir sembolüdür. Auguste Rodin, tamamen hayal gücüne dayanarak yaptığı bu heykeli 1882 yılında tamamladı. Heykelin bronz versiyonu ise 2 yıl süren bir çalışmanın sonunda 1904 yılında tamamlandı.

Düşünen Adam Heykeli Nerede?

Alçıdan yapılmış Düşünen Adam heykeli ilk kez İngiltere'deki International Society Müzesinde sergilendi. Bronz heykel ise sırasıyla St. Louis Dünya Fuarında ve Paris Salonunda sanatseverlerle buluştu.

Düşünen Adam Heykeli günümüzde Paris'teki Rodin Müzesinde sergileniyor.

Düşünen Adam Heykeli Kim Tarafından Yapıldı?

Düşünen Adam heykeli Auguste Rene Rodin tarafından yapıldı. Auguste Rodin, 12 Kasın 1840 tarafında Fransa'nın başkenti Paris'te doğdu. Matematik bölümünde okurken heykele olan ilgisini fark edince boş zamanlarında heykel yapmaya başladı. Yaptığı heykeller uzun yıllar boyunca akademi tarafından reddedildi. Buna rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam eden Auguste Rodin, dünyanın en üretken ve ünlü heykeltıraşlarından biri olmayı başardı.

Ünlü heykeltıraş Düşünen Adam heykeli dışında toplam 202 heykel daha yaptı. Bu heykellerden en önemlileri şu şekilde sıralanabilir:

1- Balzac Heykeli:

Ülkemizde de geniş kitleler tarafından bilinen Goriot Baba, Vadideki Zambak romanlarının yazarı Balzac'a adadığı heykeldir. Heykel, Balzac'a benzemediği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Auguste Rodin gelen eleştirilere yanıt olarak, heykelin yazarı değil yazarın eserlerini ve kişiliğini temsil ettiğini söylemiştir. Eser ''Çıplak Balzac Anıtı'' ismiyle de bilinir. Heykel 2011 yılında sergilendiği Kudüs Müzesinden çalındı.

2- Öpücük Heykeli:

Rodin'in Düşünen Adam'dan sonraki en bilinen heykelidir. 1,82 m x 1,12 m x 1,17 m ölçülerindeki heykel, mermerden yapılmıştır. Auguste Rodin, bu heykeli yaparken Dante'nin İlahi Komedyasında geçen bir aşk öyküsünden esinlenmiştir. Öpücük heykeli yasak aşkı anlatır ve öpüşen bir çifti gösterir. 1882 yılında tamamlanan heykel, sanat tarihinde yasak aşkın en önemli sembollerinden biri olmuştur.

3- L’Âge d’Airain (Tunç Çağı)

Modern sanatın öncüsü kabul edilen bu eser, Rönesans döneminin izlerini taşır. Rodin'in ustalık eserlerinden biri olan Tunç Çağı, 1877 yılında tamamlandı.

Fransız heykeltıraş Rodin'e ait diğer önemli heykeller arasında, Le Port de L’Enfer (Cehennem Kapıları) ve Le Penseur yer alıyor.