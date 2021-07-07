Düşünce Nedir, Nasıl Oluşur? Felsefede Düşünce Akımları Ve Özellikleri..

Düşünce kelimesinin geçtiği pek çok cümleyi günlük yaşantımızda ve iş hayatımızda sıklıkla kurmaktayız. Eğitim hayatımızda da düşünce algısının ve kelimesinin kullanıldığı birçok alan bulunmaktadır. Düşünce bilimsel olarak felsefe biliminin incelediği bir konudur. Hatta felsefede bu konuda akımlar oluşmuş ve özellikleri eğitimsel olarak insan için incelenmiştir.

Düşünce Nedir?

Düşünce kelimesinin eş anlamlısı fikir sözcüğüdür. Düşünme sonucu ulaşılan düşünmenin ürünü olan sonuca düşünce denmektedir.

Dış evrenin kişisel zihne yansıması da bir diğer bilimsel düşünce tanımıdır. Dünya modellerinin var oluşuna izin veren, etkin bir şekilde onların planlarına, amaçlarına, arzularına ve sonlarına bağlı olan uğraşa düşünce denir. Görüldüğü gibi düşünce farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Her tanımın ana fikri aynıdır.

Kelimeler ise sezgiye, bilince ve bilmeye dayalı olarak imgeleri içererek benzer kavramların süreçlerine başvurmaktadır.

Düşünce Nasıl Oluşur?

Bilim insanları yani insanoğlu düşüncenin beyinde nasıl oluştuğunu görsel olgulara dökmeyi başarmıştır.

Düşüncenin nasıl oluştuğunu açıklamada Japon bilim adamlarının imzası da yer almaktadır.

Düşüncenin nasıl oluştuğunu açıklamak amacıyla nöronları kullandılar. Düşüncenin nasıl oluştuğunu açıklamak için deney yapmak gerekiyordu. Bu deneylerde ise denek olarak zebra balığı kullanıldı.

Deneyde zebra balığının yanına yem koyuldu. Zebra balığı ise yemi algılayarak beynin belirli bölgelerinde nöron etkinlikleri gerçekleşti. Yani balık o maddenin yem olduğunu algılayıp beyne iletti. Nöronların sıklaştığı yer gözlendiğinde ise beyne ulaştıktan sonra olduğu ortaya çıktı.

Davranış komutunun belirlenmesinde algılanan şeyin işe yarama biçimi etkili olmaktadır. Bu buluş düşüncenin nasıl oluştuğu konusunda önemli bir buluş olmuştur. Bilim insanları ise düşüncenin nasıl oluştuğu konusuyla ilgili hala araştırmalar yapmakta ve ilgilenmektedir. Çünkü bilim insanları için önemli olan düşüncenin beynin tamamında nasıl oluştuğunu görüntü altına alabilmektir.

Felsefede Düşünce Akımları ve Özellikleri

Felsefede düşünce akımları başlı başına aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

Varoluşçuluk

Analitik Felsefe

İdealizm

Fenomenoloji

Şüphecilik

Epistemoloji

Epikürcülük

Varoluşçuluk felsefe düşünce akımının özellikleri şöyledir:

İlk olarak Alman düşünür Martin Heidegger tarafından ortaya atılmıştır.

İnsanın kendi değerlerini kendisinin oluşturduğunu geleceğini de yine insanın kendisinin kurabileceğini savunmaktadır.

Varoluş tek ve bireysel yapılıdır.

Bilinç ve düşünceye öncelik veren idealizm biçiminin karşıtını savunan bu görüştür.

İlk olarak varlığın anlamının araştırılmasını içermektedir.

İnsanın içinden bir tanesini seçebileceği olanaklar bütününe varoluş denmektedir.

Varoluş bu akıma göre dünyada var olmayı ifade etmektedir.

Bu akımda sanatçılar insanın kendisini aşması gerektiğini özgür olmaya mecbur olduğu gibi konuları eserlerinde işlemiştir.

Analitik Felsefe düşünce akımının özellikleri şöyledir:

Bu akım konuşma diline hakim olan cümleleri incelemeyi amaçlamıştır.

Bu akım 20. yüzyıl civarında ortaya çıkmıştır.

Akım pozitivizmin çağdaş durumunu yansıtmaktadır.

Felsefenin asıl uğraşının dil olduğunu savunan akım analitik felsefe akımıdır.

Analitik felsefe dil alanında hala araştırmalar yapmaktadır.

İdealizm felsefe düşünce akımının özellikleri şöyledir:

Bu akıma göre değer ve bilgi mutlak değişmez olarak kabul edilmektedir.

Gerçeğin elde edilmesinde bilimsel yöntemin yanında sezgilere de yer verilmiştir.

Aklın ürünü olan bilgi ise gerçek bilgidir.

Değişmez olan iyi, güzel kavramları evrensel kavramlardır.

Bu akımın temel amacı kişiyi kendi özüne çevirmektir. Buna akımda kişiyi Tanrı'ya ulaştırmak da denmektedir.

Doğruluk algısı bu akımda tutarlılık olarak benimsenmektedir.

Fenomenoloji felsefe düşünce akımının özellikleri şöyledir:

Bu akım fiziksel olan dünyanın mutlak ve değişmez bir gerçeklikle tanımlanacağını savunmaktadır.

Bu akım öz olana odaklanmaktadır.

Akıma göre dış dünyanın olgularını ve özünü görebilmek bu yöntem ile olmaktadır.

Akıma göre bilincin özünü ve gerçekliğini görmek bilinç ve deneyimi askıya almaktan geçmektedir.

Şüphecilik felsefe düşünce akımının özellikleri şöyledir:

Şüphecilik akımına kuşkuculuk, septisizm veya skeptisizm de denmektedir.

Bu akım her tür bilgi savını kuşku ile karşılamaktadır.

Mutlak bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını savunmaktadır.

Aklın kesin bir bilgi elde edemeyeceğini savunmaktadır.

Gerçeğe ulaşılsa bile sürekli ve tam bir şüphede kalınacağına inanmaktadır.

Şüphenin temelini, etkisini ve kesinliklerini incelemektedir. Bunu incelerken bile şüphe ile yaklaşmaktadır.

Epistemoloji felsefe düşünce akımının özellikleri şöyledir:

Bu akıma aynı zamanda bilgi felsefesi de denmektedir.

Akım bilginin doğası, kaynağı ve kapsamıyla ilgilenmektedir.

Akıma göre felsefi bilgi özneldir ve eleştiriye açıktır.

Kendi içinde tutarlı ve çelişki içermeyen bilgi felsefi bilgidir.

Bu akım varlığı bir bütün olarak ele almaktadır. Fakat sonuçları kesin değildir.

Olgusal değil sorgulayıcı ve şüphecidir.

Epikürcülük felsefe düşünce akımının özellikleri şöyledir:

Akım insanların yaşamlarındaki sıkıntılarıyla ilgilenmektedir.

Akımın savunduğu ise insanların yaşadığı mutsuzluğun kader, ölüm ve Tanrılarla ilgili olan inançlarıdır.

Akım yanlış olan inançların ortadan kaldırılabileceğini savunmaktadır.

Kısacası bu akımın düşünce felsefesine katkısı etik alanında olmuştur.