Düşsel Anlatım Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Edebiyat Düşsel Anlatım Biçimi Örnekleri

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Özellikle son yıllarda gençlerin en çok öne çıkardığı anlatım türleri içerisinde düşsel anlatım gelmektedir. Bu konuda günümüzde dünya çapında okunan pek çok önemli eser olduğunu ifade etmek mümkün. Taşınmış olduğu anlamı ile beraber Türkçe üzerinden de birçok farklı masal, roman ve hikaye üzerinden ele alınır.

Düşsel Anlatım Nedir?

Kişisel açıdan insan gerçekliğinin dışında, doğaüstü olaylar ve hayal yoluyla meydana getirilen olaylar düşsel anlatım olarak ifade edilir. Aynı zamanda son dönemlerde en çok tercih edilen ve ilgi gören anlatım türleri içerisinde yer alır. Bütün ile insan zekası üzerinden bir hayal ürünü olarak tasvir edilmiş betimlemelerdir. Eli alınan bu özel anlatım doğrultusunda kurmaca bir dünya yaratılır. Böylece konu zenginliği sağlanması ile beraber, pek çok farklı duruma anlatma şansı elde edilir. Birçok farklı hikaye ve roman ile beraber hatta şiirler üzerinden de yine düşsel anlatım önemli yere sahiptir.

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Düşsel Anlatım Özellikleri Nelerdir?

Düşsel anlatım aynı zamanda fantastik anlatım olarak da ön plana çıkar. Geniş hayal dünyası ile pek çok farklı durum ve konu üzerinden bu yapı ele alınır. Tabii bu durum ele alınırken belli başlı bazı özellikler ön plana çıkar.

- Düşsel anlatım üzerinde konu olağanüstü ve fantastik özelliklere sahiptir.

- Bütünüyle bir hayal ürünü ele alınır.

- Zaman belirli ya da belirsizdir.

- Pek çok olağanüstü özellikler taşır.

- Ele alınan mekan olağanüstü ya da düşsel bir durum üzerinden oluşturulabilir.

- Hikaye içerisinde kişiler çoğu zaman gerçeklikten uzak bir yapı ile ele alınır.

- Varsayım, abartma ve kişileştirme gibi unsurlar oldukça fazla kullanılır.

- Genelde di'li geçmiş ya da miş'li geçmiş zaman kullanılır.

Yukarıda verilen özellikleri ile beraber hayal ürünü ya da fantastik şekilde düşsel anlatım gerçekleşir. Böylece mekan, karakterler, olaylar ve daha birçok farklı durum tamamen hayal ürünü bir şekilde olağanüstü olarak ele alınır. Bu da kişiyi bambaşka bir dünyanın içine sokması ile beraber, üstelik eğlenceli bir vakit geçirme şansı tanır.

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Edebiyat Düşsel Anlatım Biçimi Örnekleri

Geçmişten günümüze ulaşmış ve aynı zamanda dünya çapında evrensel olmuş pek çok önemli düşsel anlatım biçimi örnekleri bulunmaktadır. Edebiyat dünyasının popüler kültürü, kült yapımlar ile beraber pek çok önemli eser üzerinden öne çıkar. Bunlar içerisinde şüphesiz Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi ve Yıldız Savaşları önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda yerli olarak ele alınabilecek yine popüler çapta edebiyat üzerinden düşsel anlatım örnekleri yer almaktadır. Mesela son dönem popüler yapımlar içerisinde Gora önemli bir yer taşımaktadır. Cem Yılmaz'ın oynadığı bu film, düşsel bir yapım altında tamamen hayal ürünü senaryo üzerinden gerçekleşir.

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Düşsel Anlatım Biçiminin Önemi

Günümüzde düşsel anlatım biçimleri özellikle gençler üzerinde oldukça popüler hale geldi. Bütünüyle hayal ürünü ve olağanüstü bir anlatım şekli olarak öne çıkan düşsel anlatım, özellikle hayal gücünü güçlendirme noktasında önemli bir yere sahiptir. Bu konuda her yaştan kişinin okuyabileceği farklı düşsel anlatım örnekleri olduğunu ifade etmek mümkündür. Örneğin çocuklar için masallar, gençler için pek çok farklı roman ile beraber, yetişkinler adına da düşsel edebi örnekler yer alır. Böylece hem eğlenceli bir zaman geçirilir hem de hayal gücünü genişletme imkanı sağlanır.