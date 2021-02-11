Düşmez Kalkmaz Bir Allah atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanların kusurlarını ve eksiklerini gösterebilmek amaçlı düşmez kalkmaz bir Allah atasözü oldukça önemlidir. Gerekli olduğu yerde ve gerek olduğu durumlarda yaygın şekilde değerlendirilen bir atasözüdür.

Düşmez Kalkmaz Bir Allah Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanların kusurlu olduğunu ve hata yapabileceğini anlatmak için düşmez kalkmaz bir Allah atasözü kullanılmaktadır. Kimsenin kendisine üstün görmemesi gerektiği, herkesin bir gün yardıma ihtiyacı olabileceği üzerine yorumlanır.

Düşmez Kalkmaz Bir Allah Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Özellikle gündelik yaşamda çok fazla kullanılan düşmez kalkmaz bir Allah atasözü, aynı zamanda tek başına değerlendirilen bir atasözü olarak da öne çıkıyor.

‘’Düşmez kalkmaz bir Allah, o yüzden kendine o kadar güvenme.’’

Bu şekilde birçok farklı cümle içerisinde ya da tek başına değerlendirebilirsiniz.