Düşenin Dostu Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Geçmişten günümüze hiç değişiklik yapılmadan olduğu gibi aktarılmaktadır. Uzun deneyim ve tecrübe ile söylenmiş atasözleri toplumumuz tarafından benimsenmiştir. Bu atasözlerinden birisi de ' Düşenin Dostu olmaz ' cümlesidir. Atasözleri anlamlı ve öğüt verici, eğiti ve bilgilendirici şekilde söylenerek günümüze ışık tutmaktadır.

Düşenin Dostu Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözünün anlamı; varlığını, zenginliğini ve itibarını yitiren bir kişinin etrafında kimse kalmama, herkesin o kişiyi terk etme durumudur. Çünkü çıkar ilişkisi üzerine kurulu olan dünyada, çıkar sağlayamadıklarını düşünen insanlar o kişiyi terk eder.

Düşenin Dostu Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözü cümle içinde; ' Haydar'ın şirketi birden iflas etti ve yanındaki herkes onu terk etti. Düşenin dostu olmaz diye boşuna dememişler. ' şeklinde kullanılabilir.