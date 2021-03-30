Düş Kurmak ne demek? Düş Kurmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler genellikle mecaz anlam içerseler de bazıları gerçek anlamlarıyla kullanılırlar. Bu deyimlere örnek olarak "düş kurmak" deyimi gösterilebilir. "Düş kurmak" deyiminin ne demek olduğuna, anlamına ve örnek cümle içerisinde nasıl kullanılması gerektiğine dair bilgileri derledik.
İnsanı insan yapan en büyük özellik muhtemelen düş kurabilmeleridir. Bunu anlatan deyimlerimizden birisi de "düş kurmak" deyimi olmaktadır.
Düş Kurmak Ne Demektir?
Gerçekte var olmayan bir şeyi zihinde kurgulamak anlamına gelen deyimimiz " düş kurmak" deyimi olmaktadır.
Düş Kurmak Deyiminin Anlamı
Kısaca düş yolu ile düşünmek olarak anlatabileceğimiz "düş kurmak" deyiminin açıklaması şu şekilde olmaktadır. Gerçekte var olmayan bir şeyin genellikle gelecekte olacakmış gibi hayal etmek ve kurgulamak anlamına gelmektedir. "Düş kurmak" deyimi pozitif anlam taşımaktadır. Düş yolu ile düşünmek anlamındaki bu deyim diğer bir yandan insanların umutlarının artmasını da sağlamaktadır.
Düş Kurmak Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı
Düş kurmanın bile yasaklandığı günler yaşanıyor.
Ne zaman umudumu kaybetsem, o zaman daha fazla düş kurarken yakalıyorum kendimi.
Fazlası zararlı olmayan tek şey düş kurmaktır.