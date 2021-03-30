Düş Kurmak ne demek? Düş Kurmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanı insan yapan en büyük özellik muhtemelen düş kurabilmeleridir. Bunu anlatan deyimlerimizden birisi de "düş kurmak" deyimi olmaktadır.

Düş Kurmak Ne Demektir?

Gerçekte var olmayan bir şeyi zihinde kurgulamak anlamına gelen deyimimiz " düş kurmak" deyimi olmaktadır.

Düş Kurmak Deyiminin Anlamı

Kısaca düş yolu ile düşünmek olarak anlatabileceğimiz "düş kurmak" deyiminin açıklaması şu şekilde olmaktadır. Gerçekte var olmayan bir şeyin genellikle gelecekte olacakmış gibi hayal etmek ve kurgulamak anlamına gelmektedir. "Düş kurmak" deyimi pozitif anlam taşımaktadır. Düş yolu ile düşünmek anlamındaki bu deyim diğer bir yandan insanların umutlarının artmasını da sağlamaktadır.

Düş Kurmak Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

Düş kurmanın bile yasaklandığı günler yaşanıyor.

Ne zaman umudumu kaybetsem, o zaman daha fazla düş kurarken yakalıyorum kendimi.

Fazlası zararlı olmayan tek şey düş kurmaktır.