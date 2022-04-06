Durum zarfı nedir ve nasıl bulunur? Durum zarfı örnek cümleleri ile konu anlatımı

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Zarflar sıfatları, filleri ve fiilimsileri yer yön ve durum soru yönüyle birlikte belirten sözcüklerdir. Zarflar cümle içerisinde farklı çeşitleri ile birlikte kullanılabilir. Bu bakımdan konu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması ve gerekli hallerde doğru şekilde kullanımları mümkün hale gelmektedir.

Durum Zarfı Nedir ve Nasıl Bulunur?

Durum zarı fiili adı gibi durum yönüyle ifade eden ve niteleyen, bir hareketin oluşma şeklini gösteren sözcüklerdir. Eğer bu kelimeler bir fiili değil de ismi niteler ise sıfat olmaktadır. Bundan dolayı durum zarfı sözcükleri aynı zamanda sıfat görevinde de kullanılabilir olmaktadır.

Bu türdeki zarflar aynı zaman içinde fiilin oluş ve kılış açısından durumu da göstermektedir. Bu tür zarfları bulmak adına fiile “Nasıl?” sorusunu yöneltmek gerekmektedir. Bir fiilin “Nasıl?” sorusuna vermiş olduğu cevap durum zarfı olarak kabul görebilir.

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Örnek olarak aşağıda verilmiş olan cümle incelendiğinde;

- Bunun üzerine, artık söyleyebileceğim bir şeyim yok der gibi sustu.

Yükleme başka bir ifadeyle “Sustu”ya “Nasıl?” sorusu yönelttiğinde alınacak olan cevap şu şekilde olacaktır: Artık diyecek bir şeyim yok der gibi…

Yukarıda alınmış olan yanıt fiilin hangi durumda nasıl yapıldığını bildirdiğinden dolayı durum zarfıdır.

Dil bilgisi dersleri arasında en sık karşı karşıya kalınan “Zarflar” konusu içerisinde bir zarf çeşidi olarak sıklıkla sorulmakta olan “Durum zarfı nedir” sorusunun yanıtının daha iyi anlaşılabilir olması için şimdi de örnekler verilmesi çok fazla yarar sağlayacaktır.

Durum Zarfı Örnek Cümleleri İle Konu Anlatımı

Konunun daha da pekiştirilmesi adına açıklamada bol miktarda örnekler verilmeye özen gösterilmiş durumdadır. Durum zarfı cümlelerini ayrıntılı bir biçimde incelemek koşuluyla konunun kalıcılığını arttırmak mümkün hale gelir.

- Elinde bir bardak su ile birlikte içeri daldı. (Nasıl daldı?= Elinde bir bardak su ile birlikte = (Durum zarfı)

- Okulu bitirdikten sonra hemen işe başlamana en az senin kadar çok sevindik. (Nasıl sevindik?= En az senin kadar çok ( Durum zarfı)

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- Odasında oturmuş müziği son seste dinlemekteydi . (Nasıl dinlemekteydi ?= Son seste ⇒ Durum zarfı)

- İş yerine her sabah bisikletle gelirdi. (Nasıl gelirdi?= bisikletle ( Durum zarfı)

- Kalan mallar elden geldiği kadarıyla depoya taşındı. (Nasıl taşındı?= Elden geldiği kadarıyla ( Durum zarfı)

- O bu şarkıyı yürekten söylüyor. (Nasıl söylüyor?= yürekten ( Durum zarfı)

- Hiç beklemediği sözleri işitince bir öfkeyle ayağa kalktı ve bağırarak odadan çıktı. (Nasıl ayağa kalktı? = Bir öfkeyle ( Durum zarfı .) (Nasıl çıktı?= Bağırarak ( Durum zarfı)

- Ona her selam verdiğim zaman gelincik çiçeği gibi kızarırdı. (Nasıl kızarırdı?= Gelincik çiçeği gibi ( Durum zarfı)

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- Hayatı çok fazla ait olmadan yaşayacaksın. (Nasıl yaşayacaksın?= Çok fazla ait olmadan (Durum zarfı)

- Tribünler çılgınca bağırıyordu. (Nasıl bağırıyordu?= Çılgınca ( Durum zarfı)

- Takımın taraftar sayısı gelen başarılar ile beraber hızla artıyordu. (Nasıl artıyordu?= Gelen başarılar ile beraber hızla ( Durum zarfı)

Konuyla alakalı olarak yukarıda verilen örnekler gibi pek çok örnekler verilebilir. Sizlerde bunlar gibi pek çok örnek cümleler kurarak konuya daha hakim bir hale gelebilirsiniz. Bu sayede durum zarfı konusunu çok daha iyi anlayarak karşınıza çıkan soruları kolaylıkla yanıtlayabilirsiniz.