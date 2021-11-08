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Durum kelimesinin eş anlamlısı nedir? Durumun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Durum#Durum Eş Anlamlısı
Durum kelimesinin eş anlamlısı nedir Durumun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında bulunan durum kelimesi birçok olay ve konuyu ifade etmek için kullanılır. Durum kelimesinin biden fazla açıklamayı konu alması nedeniyle eş anlamlısı olan kelimeler oldukça fazladır. Durum kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir ve Türk Dil kurumuna göre durum kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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Durum kelimesinin günlük hayatta kullanıldığı alan yelpazesi oldukça geniş olmaktadır. Her alanda durum kelimesi yer almaktadır.

 Durum Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler Nelerdir?

 Durum kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler hal, konum, keyfiyet, manzara, davranış, görünüş, gidişat, tablo, nitelik, pozisyon, husus, olay, sorun kelimeleri olmaktadır.

 Türk Dil Kurumuna Göre Durum Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

 Türk Dil kurumuna göre durum kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

 O gittiği günden beri halinde bir değişiklik olmadı.

 Çocuklar bu davranış karşısında kendilerini kötü hissettiler.

 Yıllardır aynı manzarada aynı hayatı yaşayan kuşlar gibiyiz.

 Seninle evlenmek isteyen adamın hali vakti yerinde mi?

 Fabrika bu gidişat karşısında kapanmazsa şanslıyız demektir.

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 Bu hususta ne düşündüğünüzü sormalıydım.

 Sorun hala aynı mıdır?

 Bu pozisyonda kaç eleman işten çıkarılmalıdır?

 Hastanın keyfiyeti bugün daha iyi.

 Yardıma koştuğunuzda görünüş daha iyiyken şimdi değişti.

 Kaç yıldır aynı konumda bekledik.

 O kadar çalışmanın gidişata bir etkisi oldu mu?

 

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