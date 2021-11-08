Durum kelimesinin eş anlamlısı nedir? Durumun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Durum kelimesinin günlük hayatta kullanıldığı alan yelpazesi oldukça geniş olmaktadır. Her alanda durum kelimesi yer almaktadır.

Durum Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler Nelerdir?

Durum kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler hal, konum, keyfiyet, manzara, davranış, görünüş, gidişat, tablo, nitelik, pozisyon, husus, olay, sorun kelimeleri olmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Durum Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

Türk Dil kurumuna göre durum kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

O gittiği günden beri halinde bir değişiklik olmadı.

Çocuklar bu davranış karşısında kendilerini kötü hissettiler.

Yıllardır aynı manzarada aynı hayatı yaşayan kuşlar gibiyiz.

Seninle evlenmek isteyen adamın hali vakti yerinde mi?

Fabrika bu gidişat karşısında kapanmazsa şanslıyız demektir.

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Bu hususta ne düşündüğünüzü sormalıydım.

Sorun hala aynı mıdır?

Bu pozisyonda kaç eleman işten çıkarılmalıdır?

Hastanın keyfiyeti bugün daha iyi.

Yardıma koştuğunuzda görünüş daha iyiyken şimdi değişti.

Kaç yıldır aynı konumda bekledik.

O kadar çalışmanın gidişata bir etkisi oldu mu?