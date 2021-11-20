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Durum eki nedir ve örnekleri nelerdir? Hal eki örnek cümleleri ile konu anlatımı

#Durum Eki Nedir Ve Örnekleri Nelerdir?#Konu Anlatımı#Örnekler
Durum eki nedir ve örnekleri nelerdir Hal eki örnek cümleleri ile konu anlatımı

Cümlenin ögeleriyle eylem ve özne arasında anlamca bağlantı kuran eklere durum ya da hal eki denir. Durum ekleri kendi içerisinde dört ana başlıkta toplanır. Yönelme ekleri -e ve -a, belirtme ekleri, -ı ve -i, ayrılma ekleri -den ve -dan, bulunma ekleri ise -de ve -da'dır. Durum eki almış olan kelimeler cümle içerisinde belirtili nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci olarak kullanılır. Durum eki nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

 

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Bir kelimeye hem durum eklerinden biri hem de aitlik eki getirilebilir:

Örnekler: 1- Sendeki 2- Bahçedeki 3- Evdeki 4- Bizdeki

Durum Eki Nedir ve Örnekleri Nelerdir?

İsim soylu kelimelerle diğer ögelerin arasında anlamca ilgi kuran eklere durum eki denir.

1- Belirtme Eki: (-ı -i)

Örnek Kelimeler:

Sofrayı, Masayı, Kediyi, Haneyi, Televizyonu, Radyoyu, Prizi

2- Ayrılma Eki: (-den -dan)

Örnek Kelimeler:

Senden, Hayattan, Gelecekten, Sınıftan, Kitaptan

3- Yönelme Eki: (-e, -a)

Örnek Kelimeler:

Bana, Müdüre, Çarşıya, Eve, Dolaba, Çadıra

3- Bulunma Eki: (-de, -da)

Örnek Kelimeler:

Masada, Kütüphanede, Ofiste, İşte, Kitaplıkta, Bardakta,

Hal Eki Örnek Cümleler

A- Yönelme Eki Almış Kelimelerle Örnek Cümleler

1- Sana kaç kere bu işin olmayacağını söylemiştim.

Sen - Sana

2- Kitaba şöyle bir göz atıp yerine koydu.

Kitap - Kitaba

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3- Ben çok acıktım, yemeğe daha çok var mı?

Yemek - Yemeğe

4- İçimde sonunda memlekete dönüyor olmanın tarifsiz sevinci var.

Memleket - Memlekete

5- İşin yoksa bana birkaç dakika yardım eder misin?

Ben - Bana

6- Yarın yola çıkacağımız için bugün erkenden yattık.

Yol - Yola

7- Adam gözlerini duvardaki saate dikmiş sessizce bekliyordu.

Saat - Saate

B- Bulunma Eki Almış Kelimelerle Örnek Cümleler

1- Onda bu kadar ne buluyorsun, gerçekten merak ediyorum.

O - Onda

2- Buralarda yemek yiyebileceğim ucuz bir lokanta var mı?

Buralar - Buralarda

3- Bir kitapta altını çizdiğim yerleri, kitap bittikten sonra tekrar okurum.

Kitap - Kitapta

4- Kol saatim Feridun'da kalmış.

Feridun - Feridun'da

5- Bu saatte trafik olmaz.

Saat - Saatte

6- Televizyonda hiçbir şey olmadığı için dergileri karıştırmaya başladım.

Televizyon - Televizyonda

7- Müdür bey odasında sizi bekliyor.

Oda - Odasında

C- Belirtme Eki Almış Kelimelerle Örnek Cümleler

1- Bu hikayeyi daha önce başkasından da duymuştum.

Hikaye - Hikayeyi

2- Bugün üç saat boyunca evi temizleyip bazı eşyaların yerini değiştirdim.

Ev - Evi

3- Duvarı yeşile değil de maviye boyasaydık daha iyi olurdu.

Duvar - Duvarı

4- Diksiyonunu düzeltmek istiyorsan daha fazla şiir kitabı okumalısın.

Kitap - Kitabı

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5- Pantolonu o kadar silmeme rağmen üstündeki leke bir türlü çıkmadı.

Pantolon - Pantolonu

6- Tek başımayken yıldızları seyredip hayallere dalarım.

Yıldızlar - Yıldızları

7- Dedem bize köyü ve çiftliği gezdirecek.

Köy - Köyü

Çiftlik - Çiftliği

D- Ayrılma Eki Almış Kelimelerle Örnek Cümlele

1- Bu saatten sonra kimseye eyvallahım yok.

Saat - Saatten

2- Sinemadan çıktıktan sonra bir şeyler içmeye gidelim mi?

Sinema - Sinemadan

3- Şehrin kaosundan sonra köyün sessizliği içimi huzurla doldurdu.

Kaos - Kaosundan

4- Önümüzdeki hafta Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak.

Balkanlar - Balkanlar'dan

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5- Size Aydın'dan incir ve kese yoğurdu getirdim.

Aydın - Aydın'dan

6- Yoğun geçen günlerden sonra biraz dinlenmek benim de hakkım.

Günler - Günlerden

 

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