Durum eki nedir ve örnekleri nelerdir? Hal eki örnek cümleleri ile konu anlatımı

Bir kelimeye hem durum eklerinden biri hem de aitlik eki getirilebilir:
Örnekler: 1- Sendeki 2- Bahçedeki 3- Evdeki 4- Bizdeki
Durum Eki Nedir ve Örnekleri Nelerdir?
İsim soylu kelimelerle diğer ögelerin arasında anlamca ilgi kuran eklere durum eki denir.
1- Belirtme Eki: (-ı -i)
Örnek Kelimeler:
Sofrayı, Masayı, Kediyi, Haneyi, Televizyonu, Radyoyu, Prizi
2- Ayrılma Eki: (-den -dan)
Örnek Kelimeler:
Senden, Hayattan, Gelecekten, Sınıftan, Kitaptan
3- Yönelme Eki: (-e, -a)
Örnek Kelimeler:
Bana, Müdüre, Çarşıya, Eve, Dolaba, Çadıra
3- Bulunma Eki: (-de, -da)
Örnek Kelimeler:
Masada, Kütüphanede, Ofiste, İşte, Kitaplıkta, Bardakta,
Hal Eki Örnek Cümleler
A- Yönelme Eki Almış Kelimelerle Örnek Cümleler
1- Sana kaç kere bu işin olmayacağını söylemiştim.
Sen - Sana
2- Kitaba şöyle bir göz atıp yerine koydu.
Kitap - Kitaba
3- Ben çok acıktım, yemeğe daha çok var mı?
Yemek - Yemeğe
4- İçimde sonunda memlekete dönüyor olmanın tarifsiz sevinci var.
Memleket - Memlekete
5- İşin yoksa bana birkaç dakika yardım eder misin?
Ben - Bana
6- Yarın yola çıkacağımız için bugün erkenden yattık.
Yol - Yola
7- Adam gözlerini duvardaki saate dikmiş sessizce bekliyordu.
Saat - Saate
B- Bulunma Eki Almış Kelimelerle Örnek Cümleler
1- Onda bu kadar ne buluyorsun, gerçekten merak ediyorum.
O - Onda
2- Buralarda yemek yiyebileceğim ucuz bir lokanta var mı?
Buralar - Buralarda
3- Bir kitapta altını çizdiğim yerleri, kitap bittikten sonra tekrar okurum.
Kitap - Kitapta
4- Kol saatim Feridun'da kalmış.
Feridun - Feridun'da
5- Bu saatte trafik olmaz.
Saat - Saatte
6- Televizyonda hiçbir şey olmadığı için dergileri karıştırmaya başladım.
Televizyon - Televizyonda
7- Müdür bey odasında sizi bekliyor.
Oda - Odasında
C- Belirtme Eki Almış Kelimelerle Örnek Cümleler
1- Bu hikayeyi daha önce başkasından da duymuştum.
Hikaye - Hikayeyi
2- Bugün üç saat boyunca evi temizleyip bazı eşyaların yerini değiştirdim.
Ev - Evi
3- Duvarı yeşile değil de maviye boyasaydık daha iyi olurdu.
Duvar - Duvarı
4- Diksiyonunu düzeltmek istiyorsan daha fazla şiir kitabı okumalısın.
Kitap - Kitabı
5- Pantolonu o kadar silmeme rağmen üstündeki leke bir türlü çıkmadı.
Pantolon - Pantolonu
6- Tek başımayken yıldızları seyredip hayallere dalarım.
Yıldızlar - Yıldızları
7- Dedem bize köyü ve çiftliği gezdirecek.
Köy - Köyü
Çiftlik - Çiftliği
D- Ayrılma Eki Almış Kelimelerle Örnek Cümlele
1- Bu saatten sonra kimseye eyvallahım yok.
Saat - Saatten
2- Sinemadan çıktıktan sonra bir şeyler içmeye gidelim mi?
Sinema - Sinemadan
3- Şehrin kaosundan sonra köyün sessizliği içimi huzurla doldurdu.
Kaos - Kaosundan
4- Önümüzdeki hafta Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak.
Balkanlar - Balkanlar'dan
5- Size Aydın'dan incir ve kese yoğurdu getirdim.
Aydın - Aydın'dan
6- Yoğun geçen günlerden sonra biraz dinlenmek benim de hakkım.
Günler - Günlerden