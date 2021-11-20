Durum eki nedir ve örnekleri nelerdir? Hal eki örnek cümleleri ile konu anlatımı

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Bir kelimeye hem durum eklerinden biri hem de aitlik eki getirilebilir:

Örnekler: 1- Sendeki 2- Bahçedeki 3- Evdeki 4- Bizdeki

Durum Eki Nedir ve Örnekleri Nelerdir?

İsim soylu kelimelerle diğer ögelerin arasında anlamca ilgi kuran eklere durum eki denir.

1- Belirtme Eki: (-ı -i)

Örnek Kelimeler:

Sofrayı, Masayı, Kediyi, Haneyi, Televizyonu, Radyoyu, Prizi

2- Ayrılma Eki: (-den -dan)

Örnek Kelimeler:

Senden, Hayattan, Gelecekten, Sınıftan, Kitaptan

3- Yönelme Eki: (-e, -a)

Örnek Kelimeler:

Bana, Müdüre, Çarşıya, Eve, Dolaba, Çadıra

3- Bulunma Eki: (-de, -da)

Örnek Kelimeler:

Masada, Kütüphanede, Ofiste, İşte, Kitaplıkta, Bardakta,

Hal Eki Örnek Cümleler

A- Yönelme Eki Almış Kelimelerle Örnek Cümleler

1- Sana kaç kere bu işin olmayacağını söylemiştim.

Sen - Sana

2- Kitaba şöyle bir göz atıp yerine koydu.

Kitap - Kitaba

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3- Ben çok acıktım, yemeğe daha çok var mı?

Yemek - Yemeğe

4- İçimde sonunda memlekete dönüyor olmanın tarifsiz sevinci var.

Memleket - Memlekete

5- İşin yoksa bana birkaç dakika yardım eder misin?

Ben - Bana

6- Yarın yola çıkacağımız için bugün erkenden yattık.

Yol - Yola

7- Adam gözlerini duvardaki saate dikmiş sessizce bekliyordu.

Saat - Saate

B- Bulunma Eki Almış Kelimelerle Örnek Cümleler

1- Onda bu kadar ne buluyorsun, gerçekten merak ediyorum.

O - Onda

2- Buralarda yemek yiyebileceğim ucuz bir lokanta var mı?

Buralar - Buralarda

3- Bir kitapta altını çizdiğim yerleri, kitap bittikten sonra tekrar okurum.

Kitap - Kitapta

4- Kol saatim Feridun'da kalmış.

Feridun - Feridun'da

5- Bu saatte trafik olmaz.

Saat - Saatte

6- Televizyonda hiçbir şey olmadığı için dergileri karıştırmaya başladım.

Televizyon - Televizyonda

7- Müdür bey odasında sizi bekliyor.

Oda - Odasında

C- Belirtme Eki Almış Kelimelerle Örnek Cümleler

1- Bu hikayeyi daha önce başkasından da duymuştum.

Hikaye - Hikayeyi

2- Bugün üç saat boyunca evi temizleyip bazı eşyaların yerini değiştirdim.

Ev - Evi

3- Duvarı yeşile değil de maviye boyasaydık daha iyi olurdu.

Duvar - Duvarı

4- Diksiyonunu düzeltmek istiyorsan daha fazla şiir kitabı okumalısın.

Kitap - Kitabı

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5- Pantolonu o kadar silmeme rağmen üstündeki leke bir türlü çıkmadı.

Pantolon - Pantolonu

6- Tek başımayken yıldızları seyredip hayallere dalarım.

Yıldızlar - Yıldızları

7- Dedem bize köyü ve çiftliği gezdirecek.

Köy - Köyü

Çiftlik - Çiftliği

D- Ayrılma Eki Almış Kelimelerle Örnek Cümlele

1- Bu saatten sonra kimseye eyvallahım yok.

Saat - Saatten

2- Sinemadan çıktıktan sonra bir şeyler içmeye gidelim mi?

Sinema - Sinemadan

3- Şehrin kaosundan sonra köyün sessizliği içimi huzurla doldurdu.

Kaos - Kaosundan

4- Önümüzdeki hafta Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak.

Balkanlar - Balkanlar'dan

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5- Size Aydın'dan incir ve kese yoğurdu getirdim.

Aydın - Aydın'dan

6- Yoğun geçen günlerden sonra biraz dinlenmek benim de hakkım.

Günler - Günlerden