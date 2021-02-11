Dünyayı Sel Bassa Ördeğe Vız Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazıları için büyük bir felaket olarak nitelendirilen olaylar bazıları için sıradan ve rutin bir olay yorumlanabilir. Bu atasözüyle aynı anlama gelen ve günlük hayatta da sıklıkla kullanılan bir diğer atasözü şu şekildedir: ''Filler Birbirleriyle Oynarken Olan Çimenlere Olur.''

Dünyayı Sel Bassa Ördeğe Vız Gelir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Dünyada birilerinin üzülmesine sebep olan olaylar bir başkasının mutluluk kaynağı olabilir. Aynı şekilde bazılarının can kulağıyla dinlediği bir mesele başkaları için hiç önemli olmayabilir. Bu tür tezatlıkları belirtmenin dışında aşırı umursamaz kişileri tanımlamak için de Dünyayı Sel Bassa Ördeğe Vız Gelir atasözü kullanılır.

Dünyayı Sel Bassa Ördeğe Vız Gelir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bugün, Türkçe Dersinde ''Dünyayı Sel Bassa Ördeğe Vız Gelir'' atasözünün anlamını öğrendik.