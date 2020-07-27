Dünyanın üç büyük üniversitesi 'kabul' dedi

Boğaziçi Üniversitesi’nin 2020 yılı mezunlarından elektrik-elektronik mühendisliği ve fizik bölümü öğrencisi Gamze İslamoğlu, mezuniyete birincilik derecesiyle hazırlanırken akademik anlamda parmak ısırtan bir başarı öyküsünün de kahramanı oldu. Dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Stanford, ETH Zurich ve MIT’ten kabul alan Gamze İslamoğlu üniversite adaylarında ‘’Sadece akademik başarıya odaklanmayın, sosyal yaşama da önem vererek ikisi arasında denge kurun’’ önerisinde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin yanı sıra fizik bölümünde çift anadal yapan Gamze İslamoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle pek çok belirsizliğin yaşandığı eğitim ortamında uzun vadeli plan yapmanın mümkün olmadığını ancak ilk hedefinin yüksek lisansını tamamlamak olduğunu belirtti.

‘EMEK VERİNCE BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELİYOR’

Gamze İslamoğlu üniversite tercihi yapacak adaylara şu önerileri verdi:

"Biz üstümüze düşeni yaptığımızda, çok çalıştığımızda, emek verdiğimizde başarının kendiliğinden geldiğine inanıyorum. Boğaziçi Üniversitesi bu yolda en iyi üniversitelerden biri. Fakat burada olmak yeterli değil, çok çabalamak da gerekiyor. Okuldaki imkânlardan olabildiğince yararlanmalarını ve yeni imkânlar yaratmalarını tavsiye ederim. Örneğin, lisans seviyesinde araştırma konusunda eksiğimiz olduğunu gören arkadaşlarım bölümümüzde Bilimsel Araştırma Teşvik Programı'nı (BATEP) oluşturdu. Ben ve birçok arkadaşım kendi imkânlarımızla yurtdışı stajları ayarladık. Bir de derslerini önceliklendirmelerini, derslere girmelerini ve mümkün olduğunca iyi öğrenip iyi notlar almalarını öneririm. Özellikle akademik hayata yönelmek isterlerse bu gerekli, bunun yanında yurtiçi-yurtdışı araştırma stajlarına katılmalılar. Benim düştüğüm bir hata var. Çalışmaktan başka şeylere pek vakit ayırmadım. Ancak bir daha üniversite okusam bu kadar zorlamazdım kendimi sanırım. Öğrenci arkadaşlarıma dersler ve sosyal hayat açısından daha dengeli yaşamalarını tavsiye ederim."