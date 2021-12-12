Dünyanın manyetik alanı nedir, nasıl oluşur ve özellikleri nelerdir? Dünyanın manyetik alanı değişirse ne olur

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Dünyanın manyetik alanı nedir? Manyetik alan değişebilir mi? Değişirse ne olur tüm detayları ile derledik.

Yaşamın devam edebilmesi için dünyanın güneş rüzgarlarıyla gelen parçacıklardan korunması gerekir. Bu alan sayesinde ozon tabakasında bulunan hiçbir şeye zarar gelmez.

Dünyanın Manyetik Alanı Nedir?

Manyetik alan Dünyayı tüm zararlı etkenlerden koruyan bir alandır. Diğer anlamıyla koruyucu güç tabakası olarak bilinen manyetik alan dünyayı radyasyondan ve olumsuz hava koşullarından korur. Galaksilerin hepsi yıldız patlamalardan yayılan ve dünyaya zarar verebilecek parçacıklardan oluşmaktadır. Manyetik alanlar sayesinde bu zararlı parçacıklar dünyaya gelmezler.

Dünya sürekli olarak Güneşin püskürttüğü rüzgarlara maruz kalmaktadır. Manyetizma bu rüzgarların dünyaya gelmeden dünyanın etrafından akıp gitmesini sağlar. Bu rüzgarlar akarken bir eneji oluşur ve bu enerji de bazı zamanlarda dünyadan Kuzey ve Güney ışıkları olarak izlenebilmektedir. Dünyadan gözlemlenebilen bu renkli ışınların adı Aurora olarak da bilinir. Dünyanın manyetik alanı dünyada yaşamın devam etmesine ve dünyanın etrafındaki tüm zararlı etkilerden korunmasını sağlar. Manyetik alan sayesinde dünyada milyarlarca senedir yaşam devam etmektedir. Bu alanın azalması ya da zarar görmesi dünyada yaşamın da son bulmasına sebep olur.

Manyetik Alan Nasıl Oluşur?

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Bir manyetik alanın oluşması için elektrik akımının olması gerekir. Hareket eden yüklerin yer değiştirmesiyle bir manyetik alan oluşur. Dünyanın kendi manyetik alanını oluşturma gücü vardır. Sıvı demirin hareketiyle bir elektrik akımı oluşur ve bu elektrik akımının oluşması sonucu manyetik alanlar meydana gelir. Parçacıklar da bu manyetik alanlardan geçerek bir elektrik akımına sebep olur. Sıvı metallerin hareketiyle bir manyetik alan oluşur ve bu hareket sonucu yeni akımlar meydana gelir. Akımlar ise daha fazla manyetik alana ihtiyaç duyduğundan bu bir döngü haline gelir. Manyetik alan dünyanın koruyucusu olarak bilinir ve dünyayı koruyan bir güç olarak tanımlanır. Dünya'nın çevresindeki tüm zararlı hava koşullarından manyetik alan sayesinde korunduğu bilinmektedir. Bu sayede atmosferde temiz hava bulunur ve dünya radyasyondan korunur.

Manyetik Alan Olmasaydı Ne Olurdu?

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Manyetik alan olmasaydı güneşten dünyamıza radyasyon yayılırdı. Dünya'nın manyetik alanı güneşte gelen tüm radyasyondan dünyayı korumaktadır. Eğer manyetik alan olmasaydı tüm radyasyon dünyaya yayılırdı ve tüm canlılar üzerinde ölümcül bir sonuç doğururdu. Pusulalar manyetik alanlar sayesinde yön gösterdiği için eğer manyetik alan olmasaydı pusulaların hiçbiri çalışmazdı. Yön bulmak için birçok kişinin pusula kullanması manyetik alanların Kuzey'i göstermesiyle sağlanmaktadır. Kutup Işıkları manyetik alanlar sayesinde dünyadan izlenebilir bir hal almıştır. Eğer manyetik alan olmasaydı insanların görmek için seyahat ettiği kutup ışıkları da olmazdı. Manyetik alan olmasaydı Dünya da olmazdı. Manyetik alan sayesinde Dünya etrafındaki tüm kötü koşullardan, radyasyondan ve güneşin yaydığı zararı rüzgarlardan korunmaktadır. Manyetik alanın olmaması Dünya üzerinde var olan canlıların da olmaması anlamına gelir.

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Dünya'nın Manyetik Alanı Değişirse Ne Olur?

Manyetik alanın değişmesiyle kutupların da yer değişebileceği bilim adamları tarafından öngörülmektedir. Dünya üzerindeki yüksek rakımlı tüm bölgeler güneş radyasyonuna karşı daha risk altında olduğu için eğer manyetik alan değişirse uyduların bu alanlarda zarar görme ihtimali de artar. Manyetik alanın değişmesiyle kuzeyde ve güneyde olan manyetik alan etkisinde değişiklikler meydana gelir. Manyetik etkinin azalması ya değişmesi uyduların da arızalar vermesine sebep olur. Dünya bu şekilde daha fazla radyasyona maruz kalır ve az da olsa yaşam üzerinde etkisi olur.