Dünyanın ilk üniversitesi nerede, ne zaman kuruldu? Dünya'nın ilk üniversitesi hangi ülkede?

10. yüzyıldan sonra Avrupa'da kurulmuş olan en eski üniversiteler ve ülkeleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Bologna Üniversitesi - İtalya

2- Sorbonna Üniversitesi - Fransa 3- Naples Federico Üniversitesi - İtalya

4- Coinbra Üniversitesi - Portekiz

Dünyanın İlk Üniversitesi Nerede, Ne Zaman Kuruldu?

Dünyanın ilk üniversitesi Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulmuştur. 750 yılında Emevi Devletini yıkan Abbasi Devletinde İslam kültürü ve sanatı gelişmiştir. Aynı zamanda matematik, astronomi, mantık ve geometri gibi temel bilimlerde de birçok çalışmalar yapılmıştır.

Bunun en büyük nedeni Abbasi döneminde kurulan eğitim kurumlarının çokluğudur. Kurulan ilk üniversitesi ise bugünkü adıyla Harran Üniversitesidir. Bu eğitim kurumunda, günümüzdeki gibi birçok farklı bölüm vardı. İlahiyat bölümünde kelam, fıkıh, hadis gibi İslam ilimleri öğretiliyordu.

Harun Reşid'in halife olduğu dönemde Harran Üniversitesinde teknik bilimler de öğretilmeye başlandı. Bunların başında matematik ve astronomi gibi uzmanlık alanları geliyordu. O dönem Harran Üniversitesinde eğitim gören birçok öğrenci, hem pozitif bilimlere hem de İslam bilimlerine dair eserler verdi. Bu eserler Latince, İtalyanca ve İngilizce dillerine çevrildi.

Dünyanın İlk Üniversitesi Hangi Ülkede?

Dünyanın ilk üniversitesi İslam'ın Altın Çağı'nın başlangıcı kabul edilen 8. yüzyılda, Bağdat'ta kuruldu. 12. yüzyıldan itibaren tıp eğitiminin de verildiği okuldan binlerce öğrenci mezun oldu. 13. yüzyılda Moğol istilasına uğrayan Bağdat kenti ile birlikte üniversite de tahrip edildi. Buna karşın Osmanlı döneminde birçok kez restore edilen üniversite, bugün Türkiye sınırları içerisindedir.