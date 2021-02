Dünyanın En Zengin Adamı Kimdir? Dünyanın En Zengin İnsanları Listesi

Özellikle Amerika menşeili zenginlerin bu sene ön planda olduğunu söylemek mümkün. Yıllık kazandıkları ciro ile beraber ödenen vergiler üzerinden hesaplama ile her sene en çok kazanan zenginler açıklanır. Tabii sektör açısından yüksek kazanç elde eden firmalar yıl itibariyle değişkenlik gösterir. O yüzden 2021 yılı itibariyle yine farklılık oluştuğunu söylemek mümkün.

Dünyanın En Zengin Adamı Kimdir?

Her sene olduğu gibi bu yıl da yine dünyanın en zengin adamı değişkenlik göstermiş durumda. Özellikle son yıllarda önemli bir Atılım göstermesi ile beraber Elon Musk, 2021 yılı itibariyle dünyanın en zengin adamı olarak öne çıkıyor. Geçen yıl Amazon’un patronu olan Jeff Bezos dünyanın en zengin adamı olarak liderliği ele alırken, bu sene 1,5 milyar dolarlık Park ile Elon Musk liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Bunun temel nedenlerinden biri ise yeni yıl itibariyle Tesla hisselerinin oldukça yükselmesidir.

184 milyar dolarlık servetiyle her yıl bu konuda Lider olan Jeff Bezos, Bu yıl liderliği Elon Musk’a kaptırmış durumda. Tabii bazı kaynaklara göre Musk, Bezos’u 1,5 milyar dolar değil aksine 7,5 milyar dolar gibi bir miktar ile fark atmış durumda. Elbette hangisi olursa olsun 2021 yılı itibariyle bakıldığı zaman şu an dünyanın en zengin adamı Elon Musk olarak öne çıkıyor.

Dünyanın En Zengin İnsanları Listesi

Elbette dünyanın en zengin listesi Elon Musk ve Jeff Bezos ile bitmiyor. Bu bağlamda 2021 yılı üzerinden dünyanın en zengin insanının listesi açıklanmış durumda.

- Elon Musk

- Jeff Bezos

- Bill Gates

- Bernart Arnault

- Mark Suckerberg

- Waren Buffet

- Larry Page

- Steve Ballmer

- Sergey Brinn

- Larry Allison

Milyar dolarlık servetleri ile beraber dünyanın en zengin listesi olarak öne çıkan bu insanlar, aynı zamanda başarısı ile her sene zenginliğini katlıyor. Özellikle şirketlerin yıllık cirosu ile beraber ödedikleri vergi üzerinden yapılan hesaplama ile beraber, bu liste her geçen zaman değişkenlik gösterebilir. Ancak şu an liste 2021 yılı itibariyle bu şekilde öne çıkıyor. Hem yıl bazında hem de ay bazında yapılan hesaplamalar ile sıralama değişebiliyor.