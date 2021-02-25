Dünyanın En Zeki İnsanı Kimdir? Dünyanın En Zeki İnsanları Ve İsimler

Dünyanın en zeki insanı, William James'dir.

Dünyanın En Zeki İnsanı Kimdir?

Dünyanın en zeki insanı birçok insanın merak ettiği bilgiler arasında yer alıyor. Genel kültür bilgisi niteliğinde bir bilgidir. En yüksek IQ seviyesine ulaşmış olan kişi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Dünyanın en zekisi olan kişinin, herhangi bir faaliyette bulunup bulunmadığı merakla araştırılan bir konudur. Dünyanın en zeki insanı William James'dir.

William James'in çok ilgi gören bir hayat hikayesi bulunuyor. Yaşadıkları ve yaptıkları herkesi şaşırtan bilgiler arasında yer alıyor. William Rusya ülkesinden ABD'ye göçen bir çocuktur. 1898 yılında Rusya'da doğmuştur. Daha 6-7 haftalıkken birçok kelimeyi söylemesi annesinin dikkatini çekmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda daha 8 aylıkken tüm alfabeyi ezberlediği söyleniyor. 1,5 yaşına geldiğinde gazete gibi yazıları okumaya başlıyor.

William'ın bu durumları annesini çok korkuttuğundan dolayı, ailesi doktora götürmeye karar veriyor. 6 yaşına geldiğinde sahip olduğu zeka lise çağındaki bir insan seviyesindedir. 8 yaşına geldiğinde birçok dili konuşabildi fark edilmiştir. Bu diller arasında, Latince, Fransızca, Yunanca, İngilizce, Almanca ve Rusça bulunuyor. Aynı zamanda bir özel yeteneğe sahiptir. Geçmiş veya gelecekte herhangi bir tarihin hangi gün hesaplayabilecek zekaya sahiptir.

Sahip olduğu özelliklerle çok kısa süre içinde popüler bir kişi olur. Tüm ABD bu çocuğu konuşmaya başlamıştır. 9 yaşına geldiğinde Harvard'ı kazanmasına rağmen, psikolojik sebeplerden dolayı okula alınmamıştır. Tüm yeterliliği 11 yaşında ispatlayarak, Harvard okuluna kabul edilmiştir ve öğrenim hayatını en iyi şekilde geçirmiştir.

Dünyanın En Zeki İnsanları Ve İsimleri

Dünyanın en zeki insanları arasında ilk sırada William James bulunuyor. Yaptığı tüm hareketleriyle Amerika'da senelerce konuşulmuştur ve konuşulmaya devam ediyor. Dünyanın en zeki insanlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

l Kim Ung- Young: 210 IQ ile dünyanın en zeki insanları arasında yer alıyor.

l Christopher Hirata: 225 İQ ile 14 yaşında üniversiteye girmiştir.

l Marilyn Vos Savant: 228 İQ'ye sahiptir.

l Terence Tao: 230 IQ'ya sahip bu kişi matematik profesörü olarak hayatını devam ettiriyor.

l Rick Rosner: 192 IQ'ye sahip yazar ve yapımcı olarak çalışmış bir kişidir.

l James Woods: Ünlü Hollywood oyuncusu olmasıyla tanınan ve 180 IQ'ya sahip bir oyuncudur.