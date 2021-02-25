Dünyanın En Zehirli Yılanı Hangisidir Ve Nerededir? Dünyanın En Zehirli Yılanları Ve İsimleri

Yılanlar kendi içerisinde birçok türe ayrılır. Bunlar arasında en bilinenleri çıngıraklı yılanlar, engerek yılanı ve mambalardır.

Dünyanın En Zehirli Yılanı Hangisidir ve Neredir?

Dünyanın en zehirli yılanı Kara Mamba yılanıdır. Görme yetisi gelişmiş olan kara mambaların en önemli özelliklerinden biri hem gündüz hem de gece avlanabilmesidir. Avına sinsice yaklaşan bu yılan türünün zehri bir fili bile birkaç dakika içerisinde öldürecek kadar güçlüdür.

Kara mambaların otalama boyu 1 - 1.5 metre aralığındadır. Bu zamana kadar tespit edilmiş en büyük kara mamba ise yaklaşık 2 metre uzunluğundaydı.

Bu zehirli yılanlar sadece Afrika kıtasında yaşar. Ortalama ömürleri 12 - 15 yıl arasındadır.

Dünyanın En Zehirli Yılanları Hangileri?

1- Ölüm Adderi:

Bilimsel adı Acanthophis antarcticus olan bu yılan türü, Ölüm Engereği adıyla da bilinir. Gövdesi diğer yılanlara göre kalın olsa da en hızlı yılan türlerinden biridir. Sadece Avustralya'da görülen Ölüm Adderi'nin en önemli özelliği avını dakikalar boyunca kımıldamadan bekleyebilmesidir.

2- Yeşil Ağaç Mambası:

Kara mambaların aksine tehdit anında saldırmak yerine kaçmayı tercih eden yeşil ağaç mambaları en çok Nijerya ve Kamerun'da görülür. En küçükleri sadece 200 cm iken, gelişmiş türlerinin uzunluğu 2 metreye kadar çıkabilir.

3- Kaplan Yılanı:

Dünyadaki en tehlikeli ve zehirli yılan türlerinden biridir. Zehirlediği hayvanlarda önce uyuşma sonra kısmi felç görülür. Yeşil, kahverengi, sarı ve beyaz renkli olabilen kaplan yılanlarının yaşam alanı Avusturya'dır.

4- Engerek:

Türkiye'de de görülen engerek yılanları noktürnal hayvanlar arasında yer alır. Sadece geceleri avlanan bu yılan türü, tehlikede olduğunu hissettiği anda insanlara da saldırabilir:

En çok görülen engerek türleri şunlardır: Boynuzlu engerek, Vipora Nikolskil, Kafkas engereği, Vipera dinniki ve beyaz bantlı dağ engereği.

5- İçbölge Taypanı:

Avustralya'nın iç kesimlerinde yaşadığı için bu ismi alan içbölge taypanın bilimsel adı Oxyuranus microlepidotus'dur. En nadir görülen yılan türlerinden biridir Genellikle dağ faresi ve tavşanla beslenen içbölge taypanlarının ortalama uzunluğu 1.5 metredir.

6- Çengel Burunlu Deniz Yılanı:

Diğer yılanların aksine çengel burunlu deniz yılanın zehri etkisini hemen göstermez. Genellikle Hindistan ve Endonezya'da görülür.