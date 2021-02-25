Dünyanın En Yüksek Ve Büyük Dağı Hangisidir, Nerededir Ve Kaç Metredir?

Dünyanın en yüksek dağı ile dünyanın en yüksek zirvesi farklı kavramlar olmaktadır. Bu nedenle yükseklik açısında sorular soruların cevabı bazen oldukça değişik cevaplara kapı aralamaktadır.

Dünyanın En Yüksek ve Büyük Dağı Hangisidir?

Birçok insanın bildiği üzere dünyanın en yüksek dağı Everest dağı olmaktadır. Bu yükseklik o kadar fazladır ki yakın tarihe kadar birçok kişi dağın zirvesine asla çıkamamıştır. Soğuk savaş yıllarında birçok devletin ortak amaçlarında birisi dünyanın en büyük dağı olarak bilinen Everest’in zirvesine ulaşmak olmaktaydı. Fakat zaman geçtikçe bu dağa tırmanışın oldukça tehlikeli olduğunun farkına varılmıştır.

Çünkü dağa tırmanış esnasında eğer iki yüz metre de bir derece hava sıcaklığı düşmekteydi. Bu nedenle pek çok donma vakaları ile karşılaşılmaktaydı. Ayrıca dağın zirvesine doğru oksijen seviyesinde bazı belirgin azalmalarda olmaktaydı. Bireylerin daha sağlıklı ve hızlı ulaşımı için dünyanın en yüksek dağı olan Everest’e her türlü alet ve eşya ile tırmanış gerçekleşmiştir.

En Yüksek Dağ Nerededir ve Kaç Metredir?

Tam olarak dünyanın en büyük dağı olarak kabul edilen bu dağın yüksekliği 4207 metre olmaktadır. Bu dağın zirveden zemine kadar olan uzunluğu kabul edilmektedir. Bazı mevsimler kar yağışı sonucunda ekstra katmanlar Everest dağında birikebilmektedir. Bu durumda birkaç metre daha Everest dağının zirvesine ek olarak kaynak oluşturmaktadır. Fakat bu eklenen beş ile on metre birçok kaynağa göre dağın yüksekliğine sayılmamaktadır.