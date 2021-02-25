Dünyanın En Yüksek Binası Hangisi Ve Nerede? Dünyanın En Yüksek Binaları Ve İsimleri

Dünyanın en yüksek binası insanoğlunun gelebileceği en uç noktalar hakkında bilgi vermektedir. Özellikle bu denli büyük binaların aydınlatma sistemlerinden bakım hizmetlerine kadar en ince ayrıntısının dikkatlice düşünülmesi gerekmektedir.

Dünyanın En Yüksek Binası Hangisi Ve Nerede?

Dünyanın en büyük binaları hakkında bilgi sahibi olunmadan önce bilinmesi gereken bu binaların kaynaklarının nereden geldiğinin bilinmesi şarttır. Özellikle ilk yıllardan itibaren pek çok kişi tarafından bu yüksek binalara karşı oldukça ilgi hat safhaya çıkmıştır. Dünyanın ilk en büyük binaları sanayi devriminden sonra gerçekleşmiştir. Sanayi devriminden önce daha çok bireyler köy ve kasabalarda yaşamaktaydı. Bunun nedeni daha çok çalışma alanlarının o taraflarda olmasında kaynaklanmaktaydı.

Diğer bir açıdan sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte insanlar sanayi kuruluşlarının etrafında toplu olarak yerleşmeye başlamıştır. Bu yerleşimler çok ve birden bire gerçekleştiği için tarihin ilk en büyük binası yapılmıştır. Bu bina yaklaşık on veya on beş kattan meydana gelmekteydi.

Devamında ise insanoğlu gök delen gibi öbek çok yapı inşa etmiştir. Bu inşa edilen yapılar arasına en büyüğü ve en çok dikkat çekenlerinden birisi Burj Khalifa olmuştur. Anlam olarak burçların halife anlamına gelmektedir. Dubai’de yapılan bu eser dünyanın en büyük binası olarak kabul edilmektedir.

Dünyanın En Yüksek Binaları ve İsimleri

Dünyanın en yüksek binası belki birçok kişi tarafında kolaylıkla tahmin edilip bilinebilir. Fakat dünyanın en büyük ikinci binası hakkında pek çok kişi bilgi sahibi değildir. Dünyanın en büyük ikinci binası Şanghay Tower binası olmaktadır. Bu bina yaklaşık olarak 632 metreden meydana gelmektedir. Dünyanın en büyük binasında yaklaşık olarak 200 metre daha kısadır. Yapılan araştırmalara göre bu binanın yangın ve depremlerden etkilememesi için özel önlemler de aldığı bilinmektedir.

Dünyanın en büyük üçüncü binası ise Mekke de bulunan bir binadır. Bu bina diğer iki binaya kıyasla iki kat daha kısadır. Yaklaşık olarak 450 metre olan bu bina birçok özelliği bakımından oldukça güvensiz bulunmuştur. Yangın ve deprem gibi pek çok durumdan kolaylıkla etkilenen bir yapıya sahip olmaktadır.