Dünyanın en yeşil 71’inci kampüsü İstanbul’da

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), dünyanın seçkin üniversitelerinin kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında 71’inci sırada yer alarak Türkiye’den ilk 100’e giren tek üniversite oldu. 2020 UI GreenMetric, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geridönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarında değerlendirme yapıyor. Bu yıl, toplam 912 üniversitenin bulunduğu listede, İTÜ 71’inci sıradaki yeriyle en seçkin üniversiteler arasına girerken, aynı zamanda Avrupa’nın da en yeşil 37’nci kampüsü oldu.

UI GREENMETRİC WORLD UNIVERSITY RANKİNGS HAKKINDA

Endonezya Üniversitesi’nin 2010 yılındaki girişimiyle, küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geridönüşümü ve yeşil ulaşımla ilgili konulara dikkat çekmek amacıyla UI GreenMetric kuruldu. Çevrenin sürdürülebilirliğine ve sürdürülebilirlikle ilgili ekonomik ve sosyal sorunlara daha fazla dikkat gösterilmesini hedefleyen UI GreenMetric, her yıl dünya çapındaki binlerce üniversiteden sayısal veri topluyor. Üniversiteler, çevre dostu ve sürdürülebilir politika ve programları uygulamak için gösterdiği çabaları yansıtan tek bir puana göre değerlendiriliyor.