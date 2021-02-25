Dünyanın En Yaşlı İnsanı Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nerelidir?

İnsan yaşı ortalama olarak 70 veya 80 yıldan oluşmaktadır. Bu ortalama yaşı ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre oldukça farklılıklar da gösterdiği bilinmektedir.

Dünyanın En Yaşlı İnsanı Kimdir?

Her ülkede yaşlılık kavramı hakkında insanların farklı düşüncelere sahip olduğu bilinmektedir. Örneğin Avrupa ilkelerine göre yaşlılık kavramı insanların içlerinde ki enerjiyi kaybetmeleri ile olmaktadır. Diğer Ülkelere göre ise yaşlılık sınır birkaç hastalığın belirtisini taşımak ile belirlenmektedir. Fakat gerçekte ve nesnel verilere göre her ülkenin yaşlılık sonra gelişmişlik ile doğru orantılı olarak değişmektedir.

Örneği her kalmış bir ülke için yaşlılık sınır 500 olabilmektedir. Gelişmiş ülkeler için ise bu durum 80 ve 90 yaşına kadar da uzayabilmektedir. Aslında biraz da insanın yaşamındaki kalite ne kadar uzun yaşayabileceğini belirlemektedir. Fakat genel manada bakıldığında dünyanın en yaşlı insanın yaşadığı ülke olarak Türkiye olduğu bilinmektedir. Türkiye’nin Muğla ilinde yaşayan Ayşe Uçar dünyanın en yaşlı insanıdır.

Kaç Yaşında ve Nerelidir?

Özellikle yaşlılık kavramı tarihsel sürece bakınca her geçem yüz yıl arttığı bilinmektedir. Türkiye de yaşayan ve dünyanın en yaşlı insanı olduğu bilinen Ayşe uçar hanım tam olarak 112 yaşında olmaktadır. Bu ilerleyen yaşı sayesinde dünyanın en büyük insanı sıfatını kendinde yaşayabilmektedir. Ayşe Uçar için doktorlar birkaç kronik hastalığının olduğunu belirtmiştir. Bu hastalıklar Ayşe uçarın hayatını oldukça olumsuz şeklide etkilemektedir. Fakat hala günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedir.