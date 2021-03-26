Dünyanın En Yaşlı Ağacı Hangisidir Ve Nerededir? Dünyanın En Yaşlı Ağacının Yaşı Ve Özellikleri

Dünya üzerinde bulunan çok sayıda ağaç olduğu için farklı özellikleri sayesinde bunlar arasında ilgi çekenler olmuştur. İlgi çekici özelliklerden birisi ise ağaçların yaşıdır. Yaşını duyduğunuzda şaşıracağınız çok sayıda ağaç vardır. Bu ağaçlar yıllardır varlıklarını sürdürmeyi başarmışlardır.



Dünyanın En Yaşlı Ağacı Hangisidir ve Nerededir?



Dünyanın bilinen en yaşlı ağacının ismi Pando'dur. Pando ağacı ABD'nin Utah kentinde yer alan bir ağaçtır. Klonal ağaç kolonisi olarak bilinen bu ağaç aynı zamanda Trembling devi olarak adlandırılmıştır.



Dünyanın En Yaşlı Ağacının Yaşı ve Özellikleri Nelerdir?



Dünyanın en yaşlı ağacı olan Pando gibi daha birçok yaşlı ağaç türü vardır. Tabi bu ağaçlar şimdiye kadar keşfedilmiş olan ağaçlardır. Doğada bilinmeyen ve henüz ulaşılamayan başka yaşlı ağaçlar olması da muhtemeldir. Günümüze kadar ulaşılmış olan ve bilinen en yaşlı ağaç Utah'da bulunan Pando ağacıdır.



Pando Ağacı



Ağaç tahmini olarak 80 bin yıldan fazla varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Bu yaşta bir ağacın bulunması oldukça merak uyandıran bir durum olmuştur. Dünyanın en yaşlı ağacı unvanına sahip olan bu ağaç 80 bin yıldır yaşamaktadır.



Pando, yeryüzünün en eski ağaçlarından birisidir. Ayrıca dünyanın en eski canlı organizması olduğu söylenmektedir. Pando'nun en önemli özelliği ise kendisini klonlamasıdır. Kökleri ile sürekli hareket halinde olan bu ağaç kolonisi uzun yıllardır varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Özellikleri sayesinde ilgi çekmeyi başaran bu ağaç diğer ağaçlara göre oldukça farklı bir görünüme sahiptir. Koloni halinde bulunması sayesinde oldukça büyük bir yapısı vardır.