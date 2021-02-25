Dünyanın En Uzun Nehri Hangisidir Ve Nerededir? Dünyanın En Uzun Nehirleri Ve Uzunlukları

Dünya üzerinde hala etkinliğini sürdüren bir nehir olan Nil nehri en uzun nehirdir. Bu nehir orta doğu ülkelerinden olsan mısır ülkesinde bulunmaktadır. Ve bu ülke için çok önemli bir yere sahip olmaktadır.

Dünyanın En Uzun Nehri Hangisidir ve Nerededir?

Dünyanın en uzun nehri Nil nehri olarak bilinmektedir. Bu nehir hem mısır ülkesi için hem de çevre ülkeler için son derece önemli bir yere sahiptir. Bu nehir sayesinde mısır ülkesinin kaderinde birçok değişiklikler meydan gelmiştir. İlk olarak modern matematiğin ve konum hesaplamanın mucidi olan ülke mısır ülkesidir. Aslında bu ülkeden bu âlimlerin çıkmamasının nedenlerimde birisi de Nil nehri olmaktadır.

Nil nehri en eski zamanlara düzenli bir akış grafiğine sahip olmayan bir nehir olarak bilinmekteydi. Bu nedenle yıl içinde pek çok defa taşkın ve debi artışı durumları ile karşılaşılmaktaydı. Bu durumda sık sık bireylerin tarlalarının su basması ile sonuçlanmaktadır.

Özellikle tarlası su basana yöre halkı arasında sürekli kavgalar çıkmaktaydı. Bu nedenle azmanın bilim adamları alan hesaplamaları ve krokiler ile bu duruma çözüm bulmuşlardır. Görüldüğü üzere Nil nehri hem sosyal hayat hem de bilimsel hayat açısında son derece önemli bir konuma sahiptir.

Dünyanın En Uzun Nehirleri ve Uzunlukları

Birçok araştırmacı ve birçok bilim adamı tarafından kanıtlanarak Nil nehrinin dünyanın en uzun nehri olduğu bilinmektedir. Fakat bu nehirden farklı olarak pek çok farklı uzunlukta ve önemli nehirlerinde bulunduğu bilinmektedir. İkinci olarak en uzun nehirler arasında bulunana nehir ise ren nehri olmaktadır. Yaklaşık olarak Nil nehri Ren nehrinin iki buçuk kata uzunluğunda bulunmaktadır.

Bu ende en uzun nehri sıfatını asla kaybetmemiştir. Ren nehri Fransa ülkesi sınırlarında bulunana ve Paris şehrinden de geçen oldukça önemli nehirlerden birisidir. Türkiye topraklarında bulunana ve dünyanın en uzun nehirleri sınıfında yer alan nehriler de bulunmaktadır. Bu nehirlerin başında Dicle ve Fırat nehirlerinin olduğu pek çok birey tarafında bilinmektedir.