Dünyanın En Uzun Köprüsü Hangisidir? Dünyanın En Uzun Köprüleri Ve Özellikleri

İnşa edilmiş olan köprüler ulaşım için oldukça önemlidir. Bazı köprüler kısa olsa da bazı köprüler oldukça uzundur. Uzun olan köprüler dünyanın birçok noktasında popüler olmayı başarmıştır. Uzun olan bu köprüler hem ulaşım açısından hem de görünüm açısından oldukça ilgi çekmeyi başarmışlardır.



Dünyanın En Uzun Köprüsü Hangisidir?



Dünyanın en uzun köprüsü ünvanının sahibi Danyang-Kunshan Grand köprüdür. Oldukça uzun olan bu köprünün sahip olduğu uzunluk 164,8 km’dir. Bu uzunluğu ile dünyanın en uzun köprüsü olmayı başarmıştır.



Danyang-Kunshan Grand Köprüsü



Bu köprünün bulunduğu yer Beihing-Shangay arasını bağlayan yoldur. Bu iki yeri birbirine bağlayan köprünün dünyanın en uzun köprüsü olduğu söylenebilir. Köprünün sahip olduğu devasa görünümü sayesinde muhteşem bir yapısı bulunmaktadır. Uzunluğu sonucunda ilgi çekici bir köprü olarak adından söz ettirmiştir.



Dünyanın En Uzun Köprüleri ve Özelikleri Nelerdir?



Uzun yapıları ile dikkat çeken birçok köprü vardır. Kilometrelerce uzunluğa sahip olan bu köprüler dünyanın birçok yerindeki insanlar tarafından merak edilmektedir. Bu köprüler uzunlukları ile popüler olmuşlardır.



1. Lake Pontchartrain Causeway



Bu köprü iki adet köprünün birleşiminden meydana gelmiştir. İlk köprü 38,3 kilometre, ikinci köprü ise 38,4 kilometre uzunluğundadır. İki köprünün de bulunduğu yer ABD'nin Louisiana eyaletidir.



2. Donghai Köprüsü



Donghai Köprüsü, 's' şeklinde görüntüsü ile dikkat çeken oldukça uzun bir köprüdür. Köprünün sahip olduğu uzunluk ise 32,5 kilometredir. Köprü 2005 yılında trafiğe açılmıştır. Köprünün ayak sayısı ise tam olarak 670 tanedir. Köprü bu ayaklar üzerine yapılmıştır.



3. The Vasco da Gama Köprüsü



Uzun olan bu köprünün bulunduğu yer Vasco da Gama'da bulunan yoldur. Köprünün sahip olduğu uzunluk ise 17,2 kilometredir. The Vasco da Gama Köprüsü, sahip olduğu bu uzunluk sayesinde dünyanın en uzun köprüleri arasına girmeyi başarmıştır.



4. Rio-Niteroi



Rio-Niteroi köprüsünün uzunluğu 13,9 kilometredir. Bu köprünün bağladığı yerler ise Rio De Janerio ve Niteroi kentleridir. Köprünün açılış yılı ise 1974 tarihidir.



5. San Mateo Köprüsü



San Mateo Köprüsü, 1967 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Köprünün kullanıldığı yer ise San Fransicco Körfezi'dir. Köprünün toplam uzunluğu ise 11,3 kilometredir. Oldukça uzun olan bu köprü dünyanın en uzun köprülerinden birisi olmayı başarmıştır.