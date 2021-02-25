Dünyanın En Uzun Kelimesi Nedir? Türkçe'de Ve Diğer Dillerde En Uzun Olan Kelimeler

Türkçede ve dünya dillerindeki en uzun kelimelerin ortak özelliği birçok ek almasıdır. Ekler kelimeden ayrı değil bitişik yazıldığı için harf sayısı 50'yi aşan birçok kelime bulunuyor.

Dünyanın En Uzun Kelimesi Nedir?

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe bir sözcüktür.

Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine.

Toplam 70 harften oluşan kelime başarı anlamına gelen muvaffakiyet sözcüğüne getirilen birçok ekle oluşturulmuştur.

Türkçede ve Diğer Dillerde En Uzun Olan Kelimeler

Türkçede harf sayısı fazla olan diğer en uzun diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hissikablelvuku:

His - Kablel ve Vuku olmak üzere toplam üç farklı kelimeden oluşan Hissikablelvuku, kalp gözüyle görmek ve olacakları önceden bilmek demektir. Günümüzde bu kelime yerine daha çok önsezi sözcüğü kullanılır.

2- Bilakeydüşart:

Kayıtsız şartsız anlamına gelen bilakeydüşart, dilimize Farsçadan geçmiştir.

3- Binaenaleyh:

Özellikle roman, denem ve öykü gibi edebi eserlerde sıklıkla karşımıza çıkan binaenaleyh, ''ne olursa olsun, her halükarda'' anlamına gelir.

Dünya dillerinde en uzun olan kelimeler ise şunlardır:

1- İngilizcede - Antidisestablishmentarianism

Ortaçağdan bu yana kullanılan bu kelime Katolik Kilisesi ile Devlet yönetiminin ayrılmasına karşı oluşan fikir akımının adıdır.

2- İtalyancada - Precipitevolissimevolmente

Toplam 26 harften oluşan bu kelime, İtalyancadaki en uzun kelimedir. Kelime elinden geldiğince hızlı hareket etmek anlamına gelir.

3- Fransızcada - Anticonstitutionnellement

Constitution kelimesi anayasa demektir. Anticonstitutionnellement ise anayasaya aykırı görüş, beyan ve eylemleri tanımlamak için kullanılan hukuki bir terimdir. Ceza gerektiren suçları tanımlamak için bu ifade kullanılır.