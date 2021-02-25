Dünyanın En Uzun Kadını Kimdir, Boyu Kaç Metre Ve Nerelidir?

İlk olarak bir bireyin tüm genetik özelliklerini aileden aldığını unutmaması gerekir. Ayrıca sadece anne ve baba değil geçmiş tüm aile ve akrabalık bağlarınız bu gen üzerinde etkili, olmaktadır.

Dünyanın En Uzun Kadını Kimdir?

Pek çok birey tarafında uzun boylu olmak istenilen bir yargı olmaktadır. Fakat unutulmaması gereken her güzel şeyde olduğu gibi uzun boylu bireyler için de hayat asla kolay değildir. En basitinden oldukça uzun bireyler oldukları, için bir yaştan sonra baston kullanırlar. Bu baston yardımıyla anca yürüme eylemini gerçekleştirdiler. Ayrıca dalak, karaciğer, akciğer ve diğer birçok organ yeterli işlevi yürütemez hale gelmektedir.

Geçmişte yaşamış uzun boylu pek çok birey için bu gibi durumlar oldukça büyük bir sorun olmuştur. Tam olarak dünyanın en uzun kadını olarak bilinen ve 1978 yılında doğan Sandy Allen içinde bu durum geçerlidir. Bu kadın 1976 yılında doğmuş ve vücut işlevlerini yerine getiremediği için 20068bde ölmüştür.

Boyu Kaç Metre ve Nerelidir?

Sandy Allen rekorlar kitabına giren ve en uzun boya sahip bir birey olarak bilinmektedir. Tam olarak noter huzurunda saptanan boyu 2 metre 32 santim olmaktadır. Vücut bazı işleve görevlerini yerine getiremediği için hayatı boyunca birçok problem çekmiştir. Ve 2008 yılında henüz 32 yaşında iken vefat etmiştir. Hala Sandy Allen’dan daha uzun bir bireye daha rastlanmamıştır.