Dünyanın En Uzun Ağacı Hangisidir Ve Nerededir? Dünyanın En Uzun Ağaçları Ve Özellikleri

Dünyanın birçok noktasında farklı türde ve özellikte ağaç bulunmaktadır. Uzun olması ile ünlenen ağaçlar ise herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Uzun ve gösterişli olan bu ağaçlar dünyanın birçok farklı noktasında yer almaktadır.



Dünyanın En Uzun Ağacı Hangisidir ve Nerededir?



Dünyanın en uzun ağacının adı Hyperion isimli ağaçtır. Bu ağaç 115.61 metre boyundadır. Bulunduğu yer ise Kuzey Kaliforniya'daki Redwood Ulusal ve Eyalet Parkı'dır. Bu ağaç sahil sekoyası olarak bilinmektedir. Ayrıca ilerleyen yıllarda daha uzun olacağı tahmin edilmektedir.



Dünyanın En Uzun Ağaçları ve Özellikleri Nelerdir?



Dünya'da yer alan en uzun ağaç 115.61 metrelik boyuyla Hyperion ağacıdır. Tabi bu ağaç kadar uzun ve ünlü birçok ağaç vardır.



1. General Sherman



Dünyanın en büyük ağaçlarından birisi olan bu ağaç uzunluğu ile dikkat çekmektedir. Ağacın yüksekliği 83.8 metredir. Ağacın gövde çapı ise 7.7 metredir. Ağaç, Kaliforniya Ulusal Sekoya Parkı'nda yer almaktadır.



2. El Drago Milenario



21 metre yüksekliğe sahip olan bu ağaç ejderha türünde bir ağaçtır. Bulunduğu yer ise İspanya topraklarında yer alan Tenerife'deki Drago Parkı'dır. Ağacın çevresi 20 metredir ve oldukça büyük yapılı bir ağaçtır. Ağacın ağırlığı ise 140 ton civarındadır.



3. Arbol Del Tule



Arbol Del Tule ağacı 11.42 metre boyundadır. Ağacın bulunduğu yer Meksika topraklarıdır. Santa Maria Del Tule şehrinde yer alan bir kilisenin arazisinde duran bu ağaç 9.38 metre gövde çapına sahiptir. Görünüş olarak fazla gövdeli gibi dursa da bu ağaç tek gövdeli bir ağaçtır.