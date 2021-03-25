Dünyanın En Tehlikeli Yolu Hangisidir? Dünyanın En Tehlikeli Yolları

Çağımızda birçok imkan artmış olsa da halen tehlikeli olan çok sayıda yol vardır. Bu yollar için hiçbir önlem alınmamakta ve ulaşım için kullanılmaya devam etmektedir. Alternatif yol arayışları olsa da bu yollar birçok kişinin kullandığı ve günümüzde popüler olmuş tehlikeli yollardır.



Dünyanın En Tehlikeli Yolu Hangisidir?



Dünyanın birçok noktasında oldukça farklı yollar bulunmaktadır. Bu yollar tehlikeli olmaları ile tanınmıştır. Dünyanın en tehlikeli yolu ise Türkiye’de bulunan Bayburt-Trabzon sınırındaki yoldur. Soğanlı Dağında yer alan D-915 yolu 29 keskin viraja sahiptir.



Dünyanın En Tehlikeli Yolları Nerededir?



Dünyada yer alan tehlikeli yollar halen kullanılmaktadır. Ulaşımı zor olan bu yollar tehlikeli olmaları ile adlarını duyurmuştur.



1. Bayburt-Trabzon Sınırı D-915 Yolu



Tehlikeli olması ile ismi duyulan D-915 yolu Soğanlı Dağı'nda yer almaktadır. Bu yolda yer alan 29 keskin viraj yolun ne kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir. Yolun ünü ise Türkiye’yi aşarak tüm dünyaya ulaşmıştır.



2. Yungas Yolu



Bolivya'da bulunan bu otoyol oldukça tehlikeli bir yapıya sahiptir. Her yıl birçok insanın ölümüne yol açmaktadır. Uçuruma çok yakın olan yoldan araba ile geçmek oldukça zordur. Bir yanın uçurum diğer yanı ise büyük dağlar ile çevrilidir.



3. Zoji La Yolu



Tehlikeli bir yol olan Zoji La yolu Hindistan'da bulunmaktadır. Çok sık kullanılan bu yol oldukça zor bir geçişe sahiptir. Yolu kullanan kişiler için son derece ölümcül bir yolculuk ortaya çıkmaktadır. Yol oldukça bozuk olmakla birlikte uçuruma yakın bir konumda yer almaktadır.



4. Dalton Otoyolu



Dalton otoyolunun bulunduğu yer Alaska'dır. Bu yıl yapısı itibariyle dünyanın en tehlikeli yollarından birisidir. Yol 666 km uzunluğundadır. Yolda bulunan kar ise oldukça fazladır. Alaska'nın zorlu iklimini yansıtan oldukça korkunç bir yoldur.



5. Guoliyang Tüneli



Bu tünel Çin'de yer almaktadır. Ulaşıma açık olan bu tünel korkunç bir yapıya sahiptir. Sahip olduğu yapıdan dolayı dünyanın en tehlikeli yollarından birisi olmuştur.



6. Gois Geçidi



Fransa'daki yer alan bu geçit normal gibi gözükse de durum hiçte öyle değil. Çünkü bu geçit günün belli saatlerinde sular altında kalıyor. Durum öyle olunca bu yolu kullanmak oldukça tehlikeli olabiliyor. Yani hiç beklenmedik bir anda sular altında kalabilirsiniz.